Спалахи блискавок та страшний гуркіт грому – природні явища, які одночасно лякають та заворожують. Грім і блискавка в небі – звичайне явище для українців, особливо влітку в сезон дощів.

Проте наші предки завжди надавали великого значення грозі. Які прикмети повʼязані з громом та блискавкою – читайте в нашому матеріалі.

Грім та блискавка: що означають

Блискавка утворюється всередині хмар або між хмарами та землею. Науковці пояснюють це явище так: електричний розряд виникає в результаті поділу позитивних та негативних зарядів всередині хмари.

Поява ж грому викликана електричними розрядами блискавки. Проте, за народними повірʼями, блискавка показується людям для того, щоб вони завжди пам’ятали, що є Бог на небі.

Також люди думали, що Бог влаштовує грім і блискавку, щоби знищити чортів. Крім того, під час грози не можна було їсти та взагалі відкривати рота, щоб туди не потрапили злі духи.

Наші предки вважали, що в момент удару блискавки відкривається небо перед страшним судом людства.

Оскільки раніше люди не могли з наукової точки зору пояснити яскраві спалахи в небі та гучний гуркіт, вони вірили, що блискавку та грім Бог показує в мить свого гніву.

Блискавка та грім – народні прикмети

Прикмети з цими природними явищами завжди залежать від пори року. Наприклад, блискавка без грому рано навесні (у березні-квітні) означає посушливе літо, а якщо вранці навесні чути грім – ввечері буде дощ.

Грім на початку березня означав, що скоро повернуться зимові морози і весна буде пізньою, а якщо блискавку видно на заході – скоро буде дощ.

Потужний грім означає, що в цьому році буде родити хліб.

Довгий грім – до негоди, а уривчастий та короткий – до ясного дня. Якщо ж грім гримить безперервно – буде град.

Доволі рідкісним явищем вважається зимова гроза, однак люди цьому не раділи. Навпаки, вважалося, що грім взимку – до настання біди (розвʼязання війни, голоду, катастроф, розпаду держави чи катаклізмів).

Інші прикмети:

Якщо грім було чутно в ранковий час — літо буде погожим.

Бачити блискавку в зимовий період — буде буря.

Якщо чути грім з північного боку – літо буде холодним, а якщо з південного — ясним і теплим.

Перший грім за північного вітру – до холодної весни. За східного – до сухої й теплої, за південного – до тепла, західного – до мокрої весни.

Якщо за холодної дощової погоди гримить грім, варто очікувати тривалої прохолоди.

Якщо перша гроза настала у травні, люди вважали, що літо буде спекотним, можлива навіть посуха. А якщо гроза прийшла на початку квітня — літній сезон буде теплим і принесе щедрий врожай горіхів.

Якщо грім гримить після того, як закінчився дощ — тепло протримається лише кілька днів.

Ранкова гроза до погожого літа, якщо гроза в обід – варто чекати на щедрий врожай, а ввечері – літо буде жарким, а осінь холодна.

Також наші предки вірили, що в момент блискавки й грому не можна дивитися у дзеркало. Вони вважали, що гроза відкриває двері у потойбічний світ і злі духи можуть потрапити у наш світ через дзеркала.

Раніше люди вважали, що після першої грози уся вода отримує цілющу силу, навіть дощова. Тому була традиція виходити на вулицю та вмиватися краплинами дощу.

А щоби залучити достаток, потрібно перераховувати гроші у момент, коли вдаряє блискавка.