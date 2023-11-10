Мольфар і таролог Макс Гордєєв побачив, чи схилятимуть західні союзники Україну до мирного договору з Росією.

Чи тиснутиме Захід на Україну

Як показав розклад карт Таро, союзники дійсно схилятимуть Україну до мирного договору з державою-терористом Росією.

– Вони казатимуть, що у нас вже немає грошей, щоб вам давати, тож якось організовуйтеся. Проблема в тому, що Європейський Союз давно виступає за те, щоб ми закінчили війну за рахунок територіальних поступок, – сказав Гордєєв в ефірі Ранку у Великому Місті.

Мольфар наголосив, що Україна не здасться, як би на неї не намагалися тиснути інші держави.

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– Ми з кожним місяцем стаємо все більш роздратованими. Америка, наш головний союзник, буде дуже активно нам допомагати. Навіть якщо там зміниться президент чи відбудеться якийсь переворот, Америка все одно буде на боці України, – сказав Макс Гордєєв.