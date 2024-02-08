Гороскоп на 9 лютого 2024 року радить подбати про себе, а також виконати всі дані раніше обіцянки.

Ексклюзивний гороскоп на 9 лютого для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астролог Наталя Коваленко.

9 лютого 2024: який це місячний день

П’ятниця, 30-та місячна доба. Місяць займає знак Козоріг.

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9 лютого необхідно підбити підсумки за місяць, роздати борги, за можливості завершити розпочате. Гарний день для заняття духовними практиками і шанування предків.

П’ятниця – романтичний день. Він сприятливий для вступу в шлюб, спілкування з коханими, походу в театр, кіно і на виставки. Добре просто гуляти і спілкуватися з друзями, ходити в гості, відвідувати салони краси, здійснювати покупки, займатися автомобілями, подорожувати, слухати гарну музику.

Не рекомендується бути на самоті, сумувати й думати про погане.

Побалуйте себе, проведіть цей день із задоволенням, насолодіться приємною зустріччю з друзями, переглядом цікавого фільму, спа-салоном або розслаблювальною ванною з оліями, пахощами та свічками. Подбайте про себе з насолодою.

Гороскоп на 9 лютого 2024: що можна робити

9 лютого добре проводити заходи, розраховані на короткий термін або швидкі зміни.

День сприятливий для справ, що потребують швидкого ухвалення рішень і швидкого завершення, а також для рутинної роботи. Не варто починати справи, що вимагають тривалих зусиль і розраховані на довготривалий результат.

Згідно з гороскопом 9 лютого, енергія дня сприятиме організаторській діяльності, прояву мультиталанта.

Добре отримувати знання, читати і слухати мудрих людей, а також займатися духовними практиками. Захищати інших людей, виконувати дані раніше обіцянки.

Сприятливо 9 лютого відвідувати світські ритуали, театри, концерти, збори, а також займатися творчістю, музикою, танцями, медитацією і йогою.

Афірмації на 9 лютого 2024

Я дякую своєму Роду за енергію і ресурс, який вони мені дають!

Мій Рід – це моя сила!

Я і мої близькі завжди перебувають в атмосфері щастя і любові!

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