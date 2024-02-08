Гороскоп на 9 февраля 2024 года советует позаботиться о себе, а также выполнить все данные ранее обещания.

Эксклюзивный гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака на Фактах ICTV.Life составила астролог Наталья Коваленко.

9 февраля: какой это лунный день

Пятница, 30 лунные сутки. Луна занимает знак Козерог.

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Влияние Луны 9 февраля на различные сферы жизни

9 февраля необходимо подвести итоги за месяц, раздать долги, по возможности завершить начатое. Хороший день для занятия духовными практиками и почитания предков.

Пятница — романтический день. Он благоприятен для вступления в брак, общения с любимыми, похода в театр, кино и на выставки. Хорошо просто гулять и общаться с друзьями, ходить в гости, посещать салон красоты, совершать покупки, заниматься автомобилями, путешествовать, слушать красивую музыку.

Не рекомендуется быть в одиночестве, грустить и думать о плохом.

Побалуйте себя, проведите этот день с удовольствием, насладитесь приятной встречи с друзьями, просмотром интересного фильма, спа или расслабляющей ванной с маслами, благовониями и свечами. Позаботьтесь о себе с наслаждением.

Гороскоп на 9 февраля: что можно делать

9 февраля хорошо проводить мероприятия, рассчитанные на короткий срок или быстрые перемены.

День благоприятный для дел, требующих быстрого принятия решений и быстрого завершения, а также для рутинной работы. Не следует начинать дела, требующие длительных усилий и рассчитаных на долговременный результат.

Согласно гороскопу 9 февраля, энергия дня будет способствовать организаторской деятельности, проявлению мультиталанта.

Хорошо получать знания, читать и слушать мудрых людей, а также заниматься духовными практиками. Защищать других людей, выполнять данные ранее обещания.

Благоприятно 9 февраля посещать светские ритуалы, театры, концерты, собрания, а также заниматься творчеством, музыкой, танцами, медитацией и йогой.

Аффирмации на 9 февраля

Я благодарю свой Род за энергию и ресурс который они мне дают!

Мой Род — это моя сила!

Я и мои близкие всегда находятся в атмосфере счастья и любви!

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