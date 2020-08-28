Гороскоп на 28 серпня 2020 для всіх знаків зодіаку радить Близнюкам частіше хвалити себе, Левам більше ризикувати, а Скорпіонам закопати сокиру війни.

Овен

Туз мечів

Якщо Овни шукають сьогодні правду, вони її знайдуть. Гороскоп на 28 серпня обіцяє вам сьогодні здатність бачити крізь будь-які обставини, інтриги і вмовляння. Ви зможете побачити все як є, і зрозуміти, що робити далі.

Телець

Вісімка посохів

Для Тельців сьогодні відкритий будь-який шлях. Навіть не просто відкритий – варто вам подумати про нього, як ось, ви вже йдете ним. Ой, ні, біжите. Ой, ні, летите! Загалом, у вашому житті все сьогодні відбувається швидко. Поспішайте жити і ви теж.

Близнюки

Перевернута Сімка посохів

Близнюкам сьогодні здається, що всього навколо занадто багато, а їх дуже мало. Ваша віра у себе майже знищена і, щоб не вбити її до кінця, почніть з малого. І не забувайте хвалити себе за будь-які, навіть найкрихітніші справи.

Рак

П’ятірка чаш

Після вчорашнього свята неслухняності і вседозволеності Раки відчувають себе пригніченими. Кидайте перебирати те, що ви не зробили, час, який впустили, і все таке інше. Незроблене завжди здається більш важливим, ніж зроблене. Але ви ще візьмете своє.

Лев

Перевернута Четвірка пентаклів

Леви у гороскопі на 28 серпня 2020 вхопилися за те, що добре знають і вміють, і ніяк не хочуть йти далі. Послухайте, там, попереду є більше і краще, чого ви варті і що можете отримати. Перестаньте боятися втрат – і в дорогу.

Діва

Перевернутий Туз чаш

Сьогодні Діви відчувають себе спустошеними. Важкі втрати або спогади про них займуть весь ваш день. Нормально, що більше сил не вистачить ні на що. Пережити горе і впоратися з ним – ваша найважливіша і єдина справа сьогодні.

Терези

Туз пентаклів

Гороскоп на 28 серпня 2020 для всіх знаків зодіаку радить Терезам тримати очі широко розплющеними, щоб не пропустити вдалу можливість. Їх сьогодні може бути навіть декілька, і заради кожної доведеться попрацювати. Але, врешті-решт, вони принесуть багато щастя і достатку.

Скорпіон

Перевернута П’ятірка мечів

Скорпіони сьогодні готові до миру. І не тільки ви – все, з ким у вас були не дуже стосунки або нездорова конкуренція, втомилися і готові співпрацювати і вирішити все миром. День, коли зі старих ворогів можна зробити чудових друзів.

Стрілець

Четвірка чаш

Сьогодні Стрільцям складно зосереджуватися. Ви відчуваєте себе відрізаними від світу, і це вам швидше подобається. В апатії і спокої ви чекаєте, щоб до вас прийшли нові ідеї та бажання. Все може статися, але якщо до вечора їх не буде, кидайте цю затію.

Козеріг

Суд

День, коли Козероги дивляться на себе з боку і вирішують, що їм подобається в собі, а що ні. Будьте чесні з собою, хоча це може бути складно. І подбайте про те, щоб поруч з вами були люди, яким ви довіряєте, щоб нагадували іноді, що добру половину ваших недоліків ніхто не помічає.

Водолій

Вісімка мечів

Водолії відчувають себе у полоні ситуації. Обставини можуть скластися так, що вам доведеться ухвалювати рішення, які вам не подобаються. Пам’ятайте, що рішення можна змінювати. Але найкраще просто відкладіть важливі справи на інший день.

Риби

Перевернутий Маг

Дуже легко Риби сьогодні ловляться на блешню і інші блискучі речі. Не вірте всьому, що чуєте і навіть бачите. Увімкніть внутрішнього критика і перевіряйте всі факти, які чуєте.

Місячний календар на вересень

Місячний календар на вересень 2020 має багато сприятливих днів. Перша половина місяця підходить для переговорів, які увінчаються успіхом, також будуть високі шанси істотно поліпшити своє фінансове становище.

У другій половині варто звернути увагу на своє самопочуття та взаємовідносини зі своїми навколишніми.

Джерело: А как вам такой расклад