Гороскоп на 27 січня 2024 року радить діяти нестандартно та відмовитися від вживання риби.

Ексклюзивний гороскоп на 27 січня для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.

27 січня 2024: який це місячний день

Субота, 17 місячна доба. Місяць займає знак Лев.

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Вплив Місяця 27 січня 2024 на різні сфери життя

День гарний для укладання шлюбу, початку будівництва або ремонту будинку, закладання фундаменту. 27 січня слід серйозно поставитися до їжі, яку ви вживаєте, вона особливо впливає на тонке тіло.

День очищення і спокою. Рекомендується відпочинок, занурення в себе, молитва, турбота про близьких, проведення генерального прибирання у будинку. Рекомендується обмежити свої бажання і потреби, читати священне писання, постити.

День підходить для купівлі землі під будівництво. Але небажано переїжджати в інший будинок, грати весілля, починати нові справи.

Сприятливі заняття йогою, піша прогулянка, прибирання будинку. Добре проявляти турботу і повагу щодо літніх людей, родичів і нужденних.

Гороскоп на 27 січня 2024: що можна робити

27 січня переважатиме енергія відповідальності та виконання обіцянок. Приділіть увагу своєму батькові, керівнику або чоловікові, який уособлює для вас батька.

Енергія сприяє плеканню впевненості в собі – проявляйте лідерські якості, сміливість, рішучість і благородство. Уникайте критики та гордині.

Згідно з гороскопом, 27 січня буде днем із жорсткими енергіями, пов’язаними з минулим і нашою кармою, тому проблем може бути багато. Можуть також бути ситуації, в яких важливо вчинити нестандартно, не спираючись на шаблони поведінки.

Добре 27 січня вшановувати предків, можна нагодувати ворон або рибок і в жодному разі не їсти рибу. Дотримуйтеся краще посту або детоксу.

Сприятлива будь-яка громадська комерційна діяльність, церемонії, грандіозні заходи, естрадні концерти, публічні виступи, коронації, вивчення історії, поклоніння предкам, ухвалення нового імені, розробка стратегії кар’єри, просування по службі.

Несприятливо давати в борг, будувати плани на майбутнє, проводити медогляди, займатися новими технологіями.

Афірмації на 27 січня 2024

Я сприймаю кожен день як можливість змінити щось на краще.

Я спокійна і впевнена в собі.

Я знаю, що заслуговую на похвалу, і приймаю її.

Там, де інші бачать проблему, я бачу нові можливості.

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