Гороскоп на 27 января 2024 года советует действовать нестандартно и отказаться от употребления рыбы.

Эксклюзивный гороскоп на 27 января для всех знаков зодиака на Фактах ICTV.Life составила астролог Наталья Коваленко.

27 января: какой это лунный день

Суббота, 17 лунные сутки. Луна занимает знак Лев.

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Влияние Луны 27 января на различные сферы жизни

День хорош для заключения брака, начала строительства или ремонта дома, закладки фундамента. 27 января следует серьезно отнестись к пище, которую вы принимаете, она особенно влияет на тонкое тело.

День очищения и покоя. Рекомендуется отдых, погружение в себя, молитва, забота о близких, проведение генеральной уборки в доме. Рекомендуется ограничить свои желания и потребности, читать священное писание, поститься.

День подходит для покупки земли под строительство. Но нежелательно переезжать в другой дом, играть свадьбы, начинать новые дела.

Благоприятны занятия йогой, пешая прогулка, уборка дома. Хорошо проявлять заботу и уважение по отношению к пожилым людям, родственникам и нуждающимся.

Гороскоп на 27 января: что можно делать

27 января будет преобладать энергия ответственности и исполнения обещаний. Уделите внимание своему отцу, руководителю или мужчине, который олицетворяет для вас отца.

Энергия способствует взращиванию уверенности в себе — проявляйте лидерские качества, смелость, решимость и благородство. Избегайте критики и гордыни.

Согласно гороскопу, 27 января будет днем с жесткими энергиями, связанными с прошлым и нашей кармой, поэтому проблем может быть много. Могут также быть ситуации, в которых важно поступить нестандартным образом, не исходя из шаблонов поведения.

Хорошо 27 января почитать предков, можно накормить ворон или рыбок и ни в коем случае не есть рыбу. Соблюдайте лучше пост или детокс.

Благоприятна любая общественная коммерческая деятельность, церемонии, грандиозные мероприятия, эстрадные концерты, публичные выступления, коронации, изучение истории, поклонение предкам, принятие нового имени, разработка стратегии карьеры, продвижение по службе.

Неблагоприятно давать взаймы, строить планы на будущее, проводить медосмотры, заниматься новыми технологиями.

Аффирмации на 27 января

Я воспринимаю каждый день как возможность изменить что-то к лучшему.

Я спокойна и уверена в себе.

Я знаю, что заслуживаю похвалы, и принимаю ее.

Там, где другие видят проблему, я вижу новые возможности.

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