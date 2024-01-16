Гороскоп на 17 січня 2024 року радить дотримуватися плану та уникати надмірного перфекціонізму.

Ексклюзивний гороскоп на 17 січня для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.

17 січня 2024: який це місячний день

Середа, 7-8 місячна доба. Місяць займає знак Риби.

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До 18:30 сприятливий день для подорожей, купівлі або ремонту транспортних засобів, для укладання шлюбу, фізичних вправ, молитви. День дає тенденцію до жорстких дій, але цього слід уникати.

Після 18:30 гарний час для навчання, спорту, лікувальних і відновлювальних процедур. Цей день загострює сприйняття і сприятливий для тих, хто здатний жертвувати і прощати, краще утриматися від поїздок.

Енергія дня сприяє заняттям робочими справами і розвитком свого професіоналізму, добре зосередитися на головному. Дотримуйтеся плану дії та уникайте надмірного перфекціонізму.

Не рекомендується обманювати, пліткувати, вступати в суперечки, проводити цей день на самоті, проявляти грубість і жорстокість.

Гороскоп на 17 січня 2024: що можна робити

17 січня – дуже романтичний день, коли проявляються найкращі якості – щедрість, доброта, турбота.

Енергія чистоти і натхнення, дуже сприятливо слухати та повторювати мантри. Наповніть своє серце любов’ю і вдячністю через молитви, медитацію і добрі справи, зробіть пожертвування на благу мету.

Згідно з гороскопом, 17 січня буде умиротворений і творчий день. Добре займатися мистецтвами, танцями, музикою, співом, укладати шлюбний союз, зачинати дітей, вивчати науки, вдягати новий одяг і прикраси, заводити знайомства, отримувати різноманітні чуттєві задоволення, влаштовувати процесії і фестивалі, займатися плануванням, подорожувати, переїжджати, починати лікування хронічних захворювань.

Енергія дня сильно пов’язана з процвітанням і достатком, пропонує дуже багато можливостей, тому це прекрасний день для того, щоб щось почати.

17 січня можлива підвищена мрійливість, але потрібно бути обережнішим із цим і сприймати дійсність більш об’єктивно. Добре проявляти відповідальність і допомагати іншим.

Афірмації на 17 січня 2024

Я створюю своє прекрасне життя.

Я зустрічаюся і взаємодію з хорошими і надійними людьми, у нас прекрасні стосунки.

Сьогодні на мене чекає щось хороше.

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