Гороскоп на 17 января 2024 года советует придерживаться плана и избегать излишнего перфекционизма.

Эксклюзивный гороскоп на 17 января для всех знаков зодиака на Фактах ICTV.Life составила астролог Наталья Коваленко.

17 января: какой это лунный день

Среда, 7-8 лунные сутки. Луна занимает знак Рыбы.

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Влияние Луны 17 января на различные сферы жизни

До 18:30 благоприятный день для путешествий, покупки или ремонта транспортных средств, для заключения брака, физических упражнений, молитвы. День дает тенденцию к жестким действиям, но этого следует избегать.

После 18:30 хорошее время для обучения, спорта, лечебных и восстановительных процедур. Этот день обостряет восприятие и благоприятен для тех, кто способен жертвовать и прощать, лучше воздержаться от поездок.

Энергия дня способствует занятиям рабочими делами и развитием своего профессионализма, хорошо сосредоточиться на главном. Придерживайтесь плана действия и избегайте чрезмерного перфекционизма.

Не рекомендуется обманывать, сплетничать, вступать в споры, проводить этот день в одиночестве, проявлять грубость и жестокость.

Гороскоп на 17 января: что можно делать

17 января — очень романтический день, когда проявляются лучшие качества — щедрость, доброта, забота.

Энергия чистоты и вдохновения, очень благоприятно слушать и повторять мантры. Наполните свое сердце любовью и благодарностью через молитвы, медитацию и добрые дела, сделайте пожертвование на благую цель.

Согласно гороскопу, 17 января будет умиротворенный и творческий день. Хорошо заниматься искусствами, танцами, музыкой, пением, заключать брачный союз, зачинать детей, изучать науки, надевать новую одежду и украшения, заводить знакомства, получать различные чувственные удовольствия, устраивать процессии и фестивали, заниматься планированием, путешествовать, переезжать, начинать лечение хронических заболеваний.

Энергия дня сильно связана с процветанием и изобилием, предлагает очень много возможностей, поэтому это прекрасный день для того, чтобы что-то начать.

17 января возможна повышенная мечтательность, но нужно быть осторожнее с этим и воспринимать действительность более объективно. Хорошо проявлять ответственность и помогать другим.

Аффирмации на 17 января

Я создаю свою прекрасную жизнь.

Я встречаюсь и взаимодействую с хорошими и надежными людьми, у нас прекрасные отношения.

Сегодня меня ожидает что-то хорошее.

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