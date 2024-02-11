Гороскоп на 12 лютого 2024 року радить не з’ясовувати стосунки та приділити час безкорисливим вчинкам.

Ексклюзивний гороскоп на 12 лютого для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.

12 лютого 2024: який це місячний день

Понеділок, 3-4 місячна доба. Місяць займає знак Риби.

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День дії, активності, ухвалення рішень. Пасивність і лінь протипоказані. Дуже сприятливо цього дня займатися спортом, а також стригти волосся, укладати шлюб, починати заняття музикою.

Понеділок — творчий день, пов’язаний із турботою про членів сім’ї, приготуванням смачної їжі, трапезами в колі сім’ї. Добре займатися будинком, купувати нерухомість і землю, починати ремонт, вести справи, пов’язані з торгівлею, подорожувати.

Цього дня емоції можуть переважати над розумом. Не рекомендується з’ясовувати стосунки, нервувати, вступати в суперечки та конфлікти. Спостерігайте й уникайте зайвої емоційності та метушні. Подбайте про розслаблення і відпочинок.

Гороскоп на 12 лютого 2024: що можна робити

Енергія 12 лютого дає сприятливий розвиток усьому, що починається і зароджується в момент її дії. Цього дня, як і раніше, можливі подвійність і сумніви у виборі та рішеннях. Може бути багато думок щодо якоїсь ситуації.

Згідно з гороскопом 12 лютого, сприятливо бувати в місцях, пов’язаних зі старовиною: старих храмах, таємних місцях, горах і печерах, де немає великої кількості людей. Дуже добре зайнятися йогою, медитацією, духовними практиками, допомагати іншим людям і працювати з родом.

12 лютого сприятливе для закладання всього нового і довгострокового, наприклад, купівлі будинку, закладання фундаменту, укладання шлюбу, підписання довгострокових контрактів. Добре садити рослини та сіяти насіння, а також починати лікування хронічної хвороби. Безкорисливі та благодійні вчинки цього дня привернуть удачу.

Афірмації на 12 лютого 2024

Я уникаю негативних емоцій!

Я спрямовую свою силу на творення!

У моєму житті все прекрасно!

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