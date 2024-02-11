Гороскоп на 12 февраля 2024 года советует не выяснять отношения и уделить время бескорыстным поступкам.
Эксклюзивный гороскоп на 12 февраля для всех знаков зодиака на Фактах ICTV.Life составила астролог Наталья Коваленко.
12 февраля: какой это лунный день
Понедельник, 3-4 лунные сутки. Луна занимает знак Рыбы.
Влияние Луны 12 февраля на различные сферы жизни
День действия, активности, принятия решений. Пассивность и лень противопоказаны. Очень благоприятно в этот день заниматься спортом, а также стричь волосы, заключать брак, начинать занятия музыкой.
Понедельник — творческий день, связанный с заботой о членах семьи, приготовлением вкусной пищи, трапезами в кругу семьи. Хорошо заниматься домом, покупать недвижимость и землю, начинать ремонт, вести дела, связанные с торговлей, путешествовать.
В этот день эмоции могут преобладать над разумом. Не рекомендуется выяснять отношения, нервничать, вступать в споры и конфликты. Наблюдайте и избегайте излишней эмоциональности и суеты. Позаботьтесь о расслаблении и отдыхе.
Гороскоп на 12 февраля: что можно делать
Энергия 12 февраля дает благоприятное развитие всему, что начинается и зарождается в момент ее действия. В этот день по-прежнему возможны двойственность и сомнения в выборе и решениях. Могут быть много мыслей относительно какой-то ситуации.
Согласно гороскопу 12 февраля, благоприятно бывать в местах, связанных с древностью: старых храмах, тайных местах, горах и пещерах, в которых нет большого количества людей. Очень хорошо заняться йогой, медитацией, духовными практиками, помогать другим людям и работать с родом.
12 февраля благоприятно для закладки всего нового и долгосрочного, например, покупки дома, закладки фундамента, заключения брака, подписания долгосрочных контрактов. Хорошо садить растения и сеять семена, а также начинать лечение хронической болезни. Бескорыстные и благотворительные поступки в этот день привлекут удачу.
Аффирмации на 12 февраля
Я избегаю негативных эмоций!
Я направляю свою силу на созидание!
В моей жизни все прекрасно!
Гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2024 года
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