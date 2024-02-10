Гороскоп на 11 лютого 2024 року попереджає про прояв подвійності у почуттях, а також надмірну запальність.

Ексклюзивний гороскоп на 11 лютого для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.

11 лютого 2024: який це місячний день

Неділя, 2-3 місячна доба. Місяць займає знак Водолій.

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День гарний для укладання шлюбу, початку будівництва або ремонту будинку, закладення фундаменту, для поїздок, придбання, а також початку нових справ і формування нових цілей, медичного лікування. Слід серйозно поставитися до їжі, яку ви приймаєте.

Неділя – день радості і творчості, день відпочинку тіла і роботи душі.

Сприятливо: відвідування храму, читання молитов, поминання предків і шанування батька. Цього дня добре ходити в гості або приймати гостей, дарувати подарунки, проявляти щедрість і великодушність. Рекомендується не вступати в суперечки.

Гороскоп на 11 лютого 2024: що можна робити

Енергія 11 лютого виконує всі бажання, але для цього людині потрібно піднятися вище в духовному плані. Цього дня можливий прояв подвійності в поведінці, почуттях і діях. Можуть бути прийняті несподівані рішення.

Згідно з гороскопом 11 лютого, можуть завершитися ситуації, які тривають уже давно, а також може бути відсікання непотрібного, зокрема розпочатого цього дня. Тому нових планів і справ краще не починати. В емоційному плані можливі запальність і підвищена агресивність, конфлікти, суперечки і з’ясування стосунків.

День сприятливий для участі в конкурсах, змаганнях, випробуваннях. Розумний ризик буде виправданий і дасть хороші результати. 11 лютого також сприятливий день для садових робіт, корисно більше перебувати на свіжому повітрі.

Розсудливість і обережність, поряд зі здійсненням духовних практик, допоможуть пережити цей час із мінімальним напруженням. Не слід починати будь-які благі справи, а також усе, що розраховане на тривалий результат.

Афірмації на 11 лютого 2024

Я перебуваю в гармонії з навколишнім світом!

Я роблю те, що мені подобається!

Усе йде добре в моєму світі!

Моє життя наповнене щастям і кожен день приносить мені радість!

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