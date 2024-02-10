Гороскоп на 11 февраля 2024 года предупреждает о двойственности в чувствах, а также чрезмерной вспыльчивости.
Эксклюзивный гороскоп на 11 февраля для всех знаков зодиака на Фактах ICTV.Life составила астролог Наталья Коваленко.
11 февраля: какой это лунный день
Воскресенье, 2-3 лунные сутки. Луна занимает знак Водолей.
Влияние Луны 11 февраля на различные сферы жизни
День хорош для заключения брака, начала строительства или ремонта дома, закладки фундамента, для поездок, приобретения, а также начала новых дел и формирования новых целей, медицинского лечения. Следует серьезно отнестись к пище, которую вы принимаете.
Воскресенье — день радости и творчества, день отдыха тела и работы души.
Благоприятно: посещение храма, чтение молитв, поминание предков и почитание отца. В этот день хорошо ходить в гости или принимать гостей, дарить подарки, проявлять щедрость и великодушие. Рекомендуется не вступать в споры.
Гороскоп на 11 февраля: что можно делать
Энергия 11 февраля исполняет все желания, но для этого человеку нужно подняться выше в духовном плане. В этот день возможно проявление двойственности в поведении, чувствах и действиях. Могут быть приняты неожиданные решения.
Согласно гороскопу 11 февраля, могут завершиться ситуации, которые длятся уже давно, а также может быть отсечение ненужного, в том числе начатого в этот день. Поэтому новые планы и дела лучшие не начинать. В эмоциональном плане возможны вспыльчивость и повышенная агрессивность, конфликты, споры и выяснения отношений.
День благоприятен для участия в конкурсах, соревнованиях, испытаниях. Разумный риск будет оправдан и даст хорошие результаты. 11 февраля также благоприятный день для садовых работ, полезно больше находиться на свежем воздухе.
Рассудительность и осторожность, наряду с осуществлением духовных практик, помогут пережить это время с минимальным напряжением. Не следует начинать любые благие дела, а также все, что рассчитано на длительный результат.
Аффирмации на 11 февраля
Я нахожусь в гармонии с окружающим миром!
Я делаю то, что мне нравится!
Все идет хорошо в моем мире!
Моя жизнь наполнена счастьем и каждый день приносит мне радость!
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