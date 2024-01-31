Гороскоп на 1 лютого 2024 року радить вирішити мирним шляхом конфлікти, а також активно провести час із сім’єю.

Ексклюзивний гороскоп на 1 лютого для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.

1 лютого 2024: який це місячний день

Четвер, 21-22 місячна доба. Місяць займає знак Терези.

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Сприятливий день для подорожей, купівлі або ремонту транспортних засобів, для укладання шлюбу, фізичних вправ, молитви. День дає тенденцію до жорстоких дій, але цього слід уникати.

Четвер вважається найсприятливішим днем тижня. Успішними будуть переговори й укладання угод, розмова з начальством або вищими особами.

День сприятливий для всіх благих починань, проведення весіль, початку будівництва, тривалих подорожей, здійснення фінансових операцій. Конфлікти цього дня можуть перерости в щось більше, тому рекомендується зберігати спокій. Добре займатися духовними практиками, молитися про благополуччя дітей, читати священні писання, спілкуватися з духовними людьми.

Присвятіть день створенню милостивої карми. Наше майбутнє залежить від того, що ми робимо. Даруйте радість, любов, діліться добром, будьте щедрими, займайтеся благодійністю.

Гороскоп на 1 лютого 2024: що можна робити

1 лютого переважатиме енергія радості, миру і гармонії. День активного спілкування з сім’єю, дружніх посиденьок і розваг. Подивіться хороший фільм, відвідайте кафе або зіграйте в настільну гру з близькими.

Якщо ви з кимось посварилися, сприятливий день для примирення. День вдалий для вирішення конфліктів мирним шляхом, гармонійного спілкування, дотику до прекрасного, красивого відпочинку, розваг, романтичних зустрічей і стосунків.

Згідно з гороскопом 1 лютого, день сприяє знайомству і зав’язуванню дружби, романтичних стосунків.

Сприятливе укладання шлюбу, зачаття дітей, проведення урочистих заходів. Можна планувати переїзд, подорож, початок лікування хронічних захворювань. Несприятлива агресивна діяльність.

Афірмації на 1 лютого 2024

На мене чекає найкращий день.

У мене є знання, щоб ухвалювати розумне рішення для себе.

Я усвідомлюю свою цінність, моя впевненість зростає.

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