Гороскоп на 1 февраля 2024 года советует разрешить мирным путем конфликты, а также активно провести время с семьей.

Эксклюзивный гороскоп на 1 февраля для всех знаков зодиака на Фактах ICTV.Life составила астролог Наталья Коваленко.

1 февраля: какой это лунный день

Четверг, 21-22 лунные сутки. Луна занимает знак Весы.

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Влияние Луны 1 февраля на различные сферы жизни

Благоприятный день для путешествий, покупки или ремонта транспортных средств, для заключения брака, физических упражнений, молитвы. День дает тенденцию к жестоким действиям, но этого следует избегать.

Четверг считается самым благоприятным днем недели. Успешными будут переговоры и заключения сделок, разговор с начальством или вышестоящими.

День благоприятен для всех благих начинаний, проведения свадеб, начала строительства, длительных путешествий, совершения финансовых операций. Конфликты в этот день могут перерасти в нечто большее поэтому, рекомендуется сохранять спокойствие. Хорошо заниматься духовными практиками, молиться о благополучии детей, читать священные писания, общаться с духовными людьми.

Посвятите день созданию благостной кармы. Наше будущее зависит от того, что мы делаем. Дарите радость, любовь, делитесь добром, будьте щедры, занимайтесь благотворительностью.

Гороскоп на 1 февраля: что можно делать

1 февраля будет преобладать энергия радости, мира и гармонии. День активного общения с семьей, дружеских посиделок и развлечений. Посмотрите хороший фильм, посетите кафе или сыграйте в настольную игру с близкими.

Если вы с кем-то в ссоре, благоприятный день для примирения. День хорош для разрешения конфликтов мирным путем, гармоничного общения, соприкосновения с прекрасным, красивого отдыха, развлечений, романтических встреч и отношений.

Согласно гороскопу 1 февраля, день располагает к знакомству и завязыванию дружбы, романтических отношений.

Благоприятно заключения брака, зачатие детей, проведение торжественных мероприятий. Можно планировать переезд, путешествие, начало лечения хронических заболеваний. Неблагоприятна агрессивная деятельность.

Аффирмации на 1 февраля

Меня ждет самый лучший день.

У меня есть знания, чтобы принимать разумные решения для себя.

Я осознаю свою ценность, моя уверенность растет.

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