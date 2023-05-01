Наші предки вірили у мову тіла і намагалися прислухатися до нього. Тому, коли свербіла та чи інша частина, вони зверталися до народних прикмет і забобонів.

Особливо звертали увагу на очі, адже це дзеркало душі людини.

До чого свербить ліве око

Ліве око зазвичай свербить перед сваркою з близькою людиною або перед романтичним побаченням.

До чого свербить ліве око у дівчини та жінки

Якщо ліве око свербить у молодої дівчини – її очікують радісні звістки. В цей день варто згадати старих друзів і родичів.

Зрілій жінці варто приготуватися до матеріальних труднощів. Те, що свербить ліве око, може передбачати майбутні сварки з начальством.

До чого свербить ліве око в хлопця або чоловіка

Якщо ліве око свербить у молодого хлопця, варто підготуватися до радісних новин від своєї другої половинки. А чоловіка очікує непростий етап у житті: сварки з колегами, матеріальні проблеми тощо.

До чого свербить ліве око по днях тижня

Понеділок. Якщо ліве око свербить у понеділок, людину очікують неприємності, конфлікти з друзями або родичами. В цей день варто втриматися і зайняти нейтральну позицію. З’ясовувати стосунки слід в інший час.

Вівторок. Якщо ліве око свербить у вівторок – очікуйте хороших звісток. Цей день буде успішним і не обійдеться без приємних несподіванок.

Середа. У середу дискомфорт у лівому оці є ознакою майбутніх збитків. Слід підвищити свій рівень уваги і утриматися від ризикованих угод на роботі.

Четвер. Ліве око свербить у четвер – будьте готові до сліз від щастя. В цей день відбудеться та подія, на яку ви довго чекали.

П’ятниця. В цей день свербіж у лівому оці передбачає зустріч з людиною, з якою ви давно не спілкувалися.

Субота. Якщо у суботу свербить ліве око – ви можете виграти в лотерею або отримати надбавку до зарплати.

Неділя. Якщо ви сильно переживаєте через дрібниці і у вас свербить ліве око, варто переглянути всі причини тривоги і постаратися позбутися їх.