Наші предки вірили у мову тіла і намагалися прислухатися до нього. Тому, коли свербіла та чи інша частина, вони зверталися до народних прикмет і забобонів.
Особливо звертали увагу на очі, адже це дзеркало душі людини.
До чого свербить ліве око
Ліве око зазвичай свербить перед сваркою з близькою людиною або перед романтичним побаченням.
До чого свербить ліве око у дівчини та жінки
Якщо ліве око свербить у молодої дівчини – її очікують радісні звістки. В цей день варто згадати старих друзів і родичів.
Зрілій жінці варто приготуватися до матеріальних труднощів. Те, що свербить ліве око, може передбачати майбутні сварки з начальством.
До чого свербить ліве око в хлопця або чоловіка
Якщо ліве око свербить у молодого хлопця, варто підготуватися до радісних новин від своєї другої половинки. А чоловіка очікує непростий етап у житті: сварки з колегами, матеріальні проблеми тощо.
До чого свербить ліве око по днях тижня
Понеділок. Якщо ліве око свербить у понеділок, людину очікують неприємності, конфлікти з друзями або родичами. В цей день варто втриматися і зайняти нейтральну позицію. З’ясовувати стосунки слід в інший час.
Вівторок. Якщо ліве око свербить у вівторок – очікуйте хороших звісток. Цей день буде успішним і не обійдеться без приємних несподіванок.
Середа. У середу дискомфорт у лівому оці є ознакою майбутніх збитків. Слід підвищити свій рівень уваги і утриматися від ризикованих угод на роботі.
Четвер. Ліве око свербить у четвер – будьте готові до сліз від щастя. В цей день відбудеться та подія, на яку ви довго чекали.
П’ятниця. В цей день свербіж у лівому оці передбачає зустріч з людиною, з якою ви давно не спілкувалися.
Субота. Якщо у суботу свербить ліве око – ви можете виграти в лотерею або отримати надбавку до зарплати.
Неділя. Якщо ви сильно переживаєте через дрібниці і у вас свербить ліве око, варто переглянути всі причини тривоги і постаратися позбутися їх.