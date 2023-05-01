Наши предки верили в язык тела и старались прислушиваться к нему. Поэтому, когда чесалась та или иная часть, они обращались к народным приметам и суевериям.

Особенно обращали внимание на глаза, ведь это зеркало души человека.

К чему чешется левый глаз

Левый глаз обычно чешется перед ссорой с близким человеком или перед романтическим свиданием.

К чему чешется левый глаз у девушки и женщины

Если левый глаз чешется у молодой девушки — ее ожидают радостные известия. В этот день стоит вспомнить старых друзей и родственников.

Зрелой женщине стоит приготовиться к материальным трудностям. То, что чешется левый глаз, может предсказывать будущие ссоры с начальством.

К чему чешется левый глаз у парня или мужчины

Если левый глаз чешется у молодого парня, стоит подготовиться к радостным новостям от своей второй половинки. А мужчину ожидает непростой этап в жизни: ссоры с коллегами, материальные проблемы и т.д.

К чему чешется левый глаз по дням недели

Понедельник. Если левый глаз чешется в понедельник, человека ожидают неприятности, конфликты с друзьями или родственниками. В этот день стоит удержаться и занять нейтральную позицию. Выяснять отношения следует в другое время.

Вторник. Если левый глаз чешется во вторник — ожидайте хороших известий. Этот день будет успешным и не обойдется без приятных неожиданностей.

Среда. В среду дискомфорт в левом глазу является признаком будущих убытков. Следует повысить свой уровень внимания и воздержаться от рискованных сделок на работе.

Четверг. Левый глаз чешется в четверг — будьте готовы к слезам от счастья. В этот день реализуется то событие, которого вы долго ждали.

Пятница. В этот день зуд в левом глазу предсказывает встречу с человеком, с которым вы давно не общались.

Суббота. Если в субботу чешется левый глаз — вы можете выиграть в лотерею или получить прибавку к зарплате.

Воскресенье. Если вы сильно переживаете по пустякам и у вас чешется левый глаз, стоит пересмотреть все причины тревоги и постараться избавиться от них.