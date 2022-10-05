Россия давно терроризирует Украину ядерным шантажом. Осенью эта тема достигла своего апогея. Более того, российские Telegram-каналы опубликовали видео с кадрами движения огромного грузового поезда, перевозящего специальную военную технику.

Так, военный аналитик Конрад Музыка говорит, что развертывание таких подразделений может быть сигналом о крупномасштабных ядерных учениях.

Однако украинцы с привычным для себя задором решили свести к абсурду страх перед ядерным ударом шутками об оргии на Щекавице.

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Даже большие бренды не удержались от шуток по этому поводу.

Оргія у “місті мертвих”: сексолог розкрила корінь успіху Щекавиці / 4 images

Однако нашлись и те, кто начал хейтить такие шутки, мол, это безответственно, безнравственно и прочее.

Поэтому Факты ICTV решили поинтересоваться у сексолога Оксаны Ефремовой, как следует относиться к такому юмору.

— В целом юмор помогает справляться со стрессом. Существует множество исследований, объясняющих это. Таким образом мы обесцениваем страх, который враг пытается у нас вызвать. Тут даже можно вспомнить Гарри Поттера и заклинание Ридикулус, работающее на противодействие страху. Это наш естественный способ справляться со страхами, – отмечает специалист.

Однако в случае Щекавицы есть и сексуальный подтекст. Уж слишком много людей подхватило этот тренд, неужели все мечтали об оргии?

— В этом случае секс можно воспринимать как противовес смерти. Наслаждение в противоположность боли. Жизнь, сексуальность, удовольствие, коммуникация, счастье, эксперименты в противовес страхам, которыми на нас давит враг. Стресс, разлука с семьями, тревога – это все дает и сексуальное напряжение. Если у кого-то оно снижается, то у некоторых, наоборот, растет как один из способов организма справиться с тревогой, — добавила Оксана Ефремова.

Поэтому скептики, опасающиеся, что у нас страна извращенцев, можете выдыхать.

Город мертвых: история и легенды о Щекавице



Первое, что приходит на ум после упоминания Щекавицы, это одни из братьев основателей Киева — Щек. В частности, об этом говорится в Повести временных лет:

“… было три брата: одному имя Кий, а другому – Щек, а третьему – Хорив, и сестра их – Лыбидь. И сидел Кий на горе, где ныне подъем Боричев, а Щек сидел на горе, которая ныне называется Щековицей, а Хорив — на третьей горе, отчего она и названа Хоривицей. Построили они городок в честь брата их самого старшего и назвали его Киевом”.

К слову, некоторые историки считают, что Кий существовал на самом деле, а Щек и Хорив — это топонимические персонажи легенды.

Относительно названия есть и другие гипотезы. Например, славянское слово “щека” — крутобокий, крутой берег реки или щекот — соловей.

Каким бы ни было происхождение названия, исторических событий на горе произошло немало. Чем же Щекавица заработала прозвище “гора мертвых”?

Согласно Повести временных лет, в 912 году там был похоронен вещий князь Олег. Именно тот, которого ужалила змея. Было это правдой или нет — неизвестно. А вот что точно удалось установить, так это захоронения Х-ХIII веков, найденные в рамках раскопок в 1995 году.

Еще известия о горе датируются 1146 годом из-за предательства киевских полков великого князя Игоря Олеговича в пользу внука Мономаха — Изяслава Мстиславича.

Щекавица прикрывала подступы к Киеву со стороны Дорожичей, поэтому служила неким форпостом множество столетий. Она была заселена, на холмах выращивалась пшеница, а у подножия родил виноград. Однако заселенность горы прервалась после монгольского нашествия.

Во времена Российской империи там было кладбище, где хоронили умерших от чумы. Однако захоронения людей разных вероисповеданий там не прекращались до середины прошлого века.

В 1782 году на Щекавице построили церковь Всех Святых, а спустя 27 лет там появилась колокольня. В 1857 году к храму пристроили алтарь Святой Марии Магдалены. Угадайте, кто это все разрушил и приказал на месте захоронений и церкви сделать место для развлечений? Правильно — советские власти. Случилось это в 1930-1935 годах. В 1951 году там и вовсе возвели радиобашню, которая вела борьбу “за умы” советских людей.

После развала СССР Щекавица пережила нашествие частных застройщиков, среди которых певица Оксана Билозир. В 2020 году Киевсовет поддержал создание ландшафтного заказника Гора Щекавица. Однако это не спасло. Там продолжается строительство коттеджей, противники которого не раз переводили конфликт в агрессивное русло, вплоть до разрушения строительных заборов.

И куда же в Киеве без мистики? Так, писатель и лексикограф Владимир Даль отмечал, что Щекавица была местом сбора ведьм со всей Российской империи. Такие тусовки еще называют шабашем.

Собственно, к чему мы это все. Наверное, стоит дать пару советов. Первый — возможно, стоит поискать место поуютней, без кладбища и сильного ветра. А второй совет для отчаянных: зачем откладывать на ядерную катастрофу то, что можно сделать сегодня?