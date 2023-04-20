Весной Закарпатье привлекает туристов цветом японской вишни — сакуры. Особенно на розовое дерево богат Ужгород.

В городе даже есть Аллея сакур в полтора километра длиной. Она самая длинная в Европе, там тысячи деревьев.

Ежегодно цветение японского дерева совпадает с культурным событием — фестивалем “Сакура Фест”. Припадает это мероприятие на конец апреля — начало мая.

Когда цветут сакуры в Ужгороде в 2023 году, рассказывают Факты ICTV.

Когда цветут сакуры в Ужгороде 2023 году

Сакуры в Ужгороде расцветают в середине апреля и цветут до начала мая. Однако сроки могут меняться в зависимости от погодных условий.

Где найти сакуры в Ужгороде

Ужгород богат на японскую вишню, поэтому полюбоваться сакурой можно не только в одном месте.

Киевская и Православная набережные

На Киевской и Православной набережных расположена самая большая в Европе Аллея сакур. Численность деревьев составляет около двух тысяч.

Проспект свободы

Проспект берет начало у реки Уж и тянется до Железнодорожного вокзала. Это относительно новая современная часть города. Ранее на проспекте Свободы росла аллея тополей, однако позже их вырубили.

Улица Марии Заньковецкой

Новый район Ужгорода не перестает удивлять цветением сакуры. На улицу Марии Заньковецкой можно свернуть с проспекта Свободы.

Улица названа в честь украинской актрисы и звезды театра конца XIX и начала ХХ веков Марии Заньковецкой.

Сакуры цветут с двух сторон — как в начале, так и в конце улицы.

Площадь Богдана Хмельницкого

На площадь Богдана Хмельницкого можно выйти, пройдя проспект Свободы и 16-этажку, которая сразу попадает в глаза.

На площади размещены две невысокие сакуры.

Славянская Набережная

На набережной сакуры начинаются сразу за рестораном “Венеция” и простираются по всей территории до парка Боздош.

Когда Сакура Фест 2023

Традиционно в Ужгороде ежегодно проходит культурный фестиваль — “Сакура Фест”. Он приходится на конец апреля — начало мая.

В 2023 году Сакура Фест будет проходить с 21 апреля по 23 апреля в старом центре.

В рамках фестиваля проводят различные мероприятия, в частности:

высадка саженцев сакуры;

традиционная ярмарка “Солнечный напиток”;

художественная выставка;

литературные квесты;

спортивные соревнования;

запуск небесных фонарей и тому подобное.

В этом году волонтеры подготовили дополнительную программу, которая кроме удовольствия, поможет собрать средства на ВСУ.

Мероприятия Сакура Феста 2023:

Сакура Wine — закарпатские вина;

Сакуровый квартал — фотозона в центре города;

Ярмарка;

Декор для дома;

Авторские сладости и тому подобное.

Вход на событие свободный.