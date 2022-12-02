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Хотели продать на аукционе: в Гостомеле неизвестные срезали со стены граффити Бэнкси

2 декабря 2022, 16:03
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Хотели продать на аукционе: в Гостомеле неизвестные срезали со стены граффити Бэнкси

В Гостомеле Киевской области неизвестные срезали со стены разрушенного дома граффити знаменитого британского уличного художника-анонима Бэнкси.

По информации Гостомельской поселковой военной администрации, при попытке кражи задержаны восемь человек. Местный муниципальный караул и жители городка заметили, как группа людей пытается забрать полотно с картиной художника. Более того, свои действия они снимали на камеру.

Бэнкси
Бэнкси
Бэнкси
Бэнкси
Бэнкси
Бэнкси
Бэнкси
Бэнкси
Бэнкси
Бэнкси
Хотели продать на аукционе: в Гостомеле неизвестные срезали со стены граффити Бэнкси / 5 images

По словам воров, они хотели продать граффити на аукционе, а полученные деньги — передать на нужды ВСУ. Детали выясняют правоохранительные органы. Сейчас срезанная работа в полиции.

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По факту повреждения имущества возбуждено уголовное производство, отмечает пресс-служба полиции Киевской области. Подозреваемые дают показания.

Напомним, недавно стало известно, что Бэнкси создал семь муралов в разных местах Украины. Это подтвердил сам художник-аноним. В Гостомеле была изображена женщина в халате с противогазом и огнетушителем.

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Фото: Гостомельская поселковая военная администрация

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