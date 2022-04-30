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Антон Дробович рассказал, как будут менять названия почти 500 украинских улиц

30 апреля 2022, 10:03
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Киев
Источник: Depositphotos

Украинский общественный и государственный деятель, эксперт в сфере коммуникаций, образования и культуры Антон Дробович рассказал о переименовании улиц в Украине. 

— Сама процедура смены названия улиц будет упрощенной — этому поспособствовали у КМГА. Раньше она состояла из нескольких частей — сначала проводили общественное обсуждение, после чего комиссия по вопросам наименований обсуждала изменения, выносила на сессию и голосовали, — заявил Антон.

Дробович добавил, что теперь процесс будет происходить немного быстрее — городской совет вынес перечень из почти 500 улиц, а украинцы могут самостоятельно предложить новые для них названия. 

— Я не считаю, что эти изменения могут быть не вовремя. Многим киевлянам не нравится жить на улицах, названия которых связаны с Россией или Москвой. Хотя я согласен, что в некоторых вопросах нужно хорошенько обдумать решения и их последствия. Что касается памятников — их необязательно уничтожать — можно демонтировать, а затем переместить в музей, — добавил Антон.

Со средины апреля украинцы получили возможность принять участие в переименовании некоторых станций метро. Власти хотят изменить названия 5 станций — Минскую, Героев Днепра, Берестейскую, Дружбы народов и Площадь Льва Толстого. Свои предложения украинцы могут выдвинуть с помощью специального опросника, который будет доступен до 15 мая.

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Теги
Антон Дробович, Війна в Україні
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