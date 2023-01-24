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Как заказать вещи из Америки в Украину: пошаговая инструкция

24 января 2023, 16:40 Анна Голишевская

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину много популярных магазинов одежды на некоторое время прекратили продажи в нашей стране. Но, к счастью, существует множество способов, благодаря которым можно купить вещи практически из любой точки мира. Например, оформить доставку онлайн. Как заказать вещи из Америки в Украину – читайте в материале.

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3 способа заказа вещей из Америки в Украину

Существует немного сайтов и компаний, которые сейчас доставляют вещи из США. Например, можно воспользоваться услугами этих доставщиков:

  • MyMeest;
  • NP Shopping;
  • специалистов, которые отправляют вещи в индивидуальном порядке (байеров). 

Как заказать вещи из Америки в Украину через NP Shopping

Один из самых быстрых способов доставки – это посылки через Новую почту. Компания предоставляет возможность не только отправлять различные вещи из Америки, но и из других стран. Например, из Польши или Испании. Для того, чтобы воспользоваться доставкой, нужно следовать пошаговой инструкции:

  1. Регистрируйтесь на NP Shopping. Здесь нужно указать ФИО, контактный номер телефона, почту, адрес, номер банковской карты и т.д. 
  2. После этого вы получите собственный международный адрес для шопинга.
  3. Далее нужно зайти на сайт с вещами (в нашем случае –  американский) и выбрать вещи, которые хотите купить.
  4. Добавьте их в корзину и в способах отправки укажите NP Shopping.
  5. Управляйте отправкой, оплатите посылку.
  6. Получите ваш заказ в отделении или почтомате Новой почты в Украине.

Как заказать вещи из Америки в Украину через MyMeest

  1. Первым делом вам необходимо зарегистрироваться на американском сайте, на котором вы хотите заказать одежду. Почти всегда в таких случаях нужно ввести страну, город, ФИО, почту, номер телефона и номер банковской карты.
  2. Сразу же после этого выберите одежду, которую вы хотите купить.
  3. Нажмите на корзину и введите в поиске приложение MyMeest.
  4. Скачайте и зарегестрируйтесь (оно бесплатное). 
  5. В личном кабинете выберите город и страну заказа. Например, Вроцлав, Польша.
  6. После этого вы получите реквизиты адреса для доставки, которые необходимо вписать в окошко.
  7. Оплатите товар и доставку.
  8. В личном кабинете на сайте одежды будет специальный код. Его нужно добавить в личный кабинет MyMeest.
  9. На сайте MyMeest сформируйте отправку из Польши в Украину.
  10. Когда товар придет в Украину, заберите свою посылку.

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