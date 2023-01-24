Из-за полномасштабного вторжения России в Украину много популярных магазинов одежды на некоторое время прекратили продажи в нашей стране. Но, к счастью, существует множество способов, благодаря которым можно купить вещи практически из любой точки мира. Например, оформить доставку онлайн. Как заказать вещи из Америки в Украину – читайте в материале.
3 способа заказа вещей из Америки в Украину
Существует немного сайтов и компаний, которые сейчас доставляют вещи из США. Например, можно воспользоваться услугами этих доставщиков:
- MyMeest;
- NP Shopping;
- специалистов, которые отправляют вещи в индивидуальном порядке (байеров).
Как заказать вещи из Америки в Украину через NP Shopping
Один из самых быстрых способов доставки – это посылки через Новую почту. Компания предоставляет возможность не только отправлять различные вещи из Америки, но и из других стран. Например, из Польши или Испании. Для того, чтобы воспользоваться доставкой, нужно следовать пошаговой инструкции:
- Регистрируйтесь на NP Shopping. Здесь нужно указать ФИО, контактный номер телефона, почту, адрес, номер банковской карты и т.д.
- После этого вы получите собственный международный адрес для шопинга.
- Далее нужно зайти на сайт с вещами (в нашем случае – американский) и выбрать вещи, которые хотите купить.
- Добавьте их в корзину и в способах отправки укажите NP Shopping.
- Управляйте отправкой, оплатите посылку.
- Получите ваш заказ в отделении или почтомате Новой почты в Украине.
Как заказать вещи из Америки в Украину через MyMeest
- Первым делом вам необходимо зарегистрироваться на американском сайте, на котором вы хотите заказать одежду. Почти всегда в таких случаях нужно ввести страну, город, ФИО, почту, номер телефона и номер банковской карты.
- Сразу же после этого выберите одежду, которую вы хотите купить.
- Нажмите на корзину и введите в поиске приложение MyMeest.
- Скачайте и зарегестрируйтесь (оно бесплатное).
- В личном кабинете выберите город и страну заказа. Например, Вроцлав, Польша.
- После этого вы получите реквизиты адреса для доставки, которые необходимо вписать в окошко.
- Оплатите товар и доставку.
- В личном кабинете на сайте одежды будет специальный код. Его нужно добавить в личный кабинет MyMeest.
- На сайте MyMeest сформируйте отправку из Польши в Украину.
- Когда товар придет в Украину, заберите свою посылку.