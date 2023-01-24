Как заказать вещи из Америки в Украину через NP Shopping

Один из самых быстрых способов доставки – это посылки через Новую почту. Компания предоставляет возможность не только отправлять различные вещи из Америки, но и из других стран. Например, из Польши или Испании. Для того, чтобы воспользоваться доставкой, нужно следовать пошаговой инструкции: