Як замовити речі з Америки в Україну через MyMeest

Насамперед вам необхідно зареєструватися на американському сайті, на якому ви хочете замовити одяг. Майже завжди в таких випадках потрібно ввести країну, місто, ПІБ, пошту, номер телефону та номер банківської картки.

Одразу ж після цього виберіть одяг, який ви хочете купити.

Натисніть на кошик і введіть у пошуку програму MyMeest .

Завантажте та зареєструйтесь (вона безкоштовна).

В особистому кабінеті виберіть місто та країну замовлення. Наприклад, Вроцлав, Польща.

Після цього ви отримаєте реквізити адреси для доставки, які необхідно вписати у віконце.

Оплатіть товар та доставку.

В особистому кабінеті на сайті одягу буде спеціальний код. Його потрібно додати до особистого кабінету MyMeest.

На сайті MyMeest сформуйте відправку з Польщі до України.