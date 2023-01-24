Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну багато популярних магазинів одягу на деякий час припинили продажі в нашій країні. Але, на щастя, існує безліч способів, завдяки яким можна купити речі практично з будь-якої точки світу. Наприклад, оформити доставку онлайн. Як замовити речі з Америки в Україну – читайте у матеріалі.
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3 способи замовлення речей з Америки в Україну
Існує небагато сайтів та компаній, які зараз доставляють речі з США. Наприклад, можна скористатися послугами цих постачальників:
- MyMeest;
- NP Shopping;
- спеціалістів, які надсилають речі в індивідуальному порядку (баєрів).
Як замовити речі з Америки в Україну через NP Shopping
Один із найшвидших способів доставки – це посилки через Нову пошту. Компанія надає можливість не тільки відправляти різні речі з Америки, а й інших країн. Наприклад, із Польщі чи Іспанії. Для того, щоб скористатися доставкою, потрібно слідувати покроковій інструкції:
- Реєструйтеся на NP Shopping. Тут потрібно вказати ПІБ, контактний номер телефону, пошту, адресу, номер банківської картки тощо.
- Після цього ви отримаєте власну міжнародну адресу для шопінгу.
- Далі потрібно зайти на сайт із речами (у нашому випадку – американський) та вибрати одяг, який хочете купити.
- Додайте речі в кошик і в способах відправлення вкажіть NP Shopping.
- Керуйте відправкою, сплатіть посилку.
- Отримайте ваше замовлення у відділенні чи поштоматі Нової пошти в Україні.
Як замовити речі з Америки в Україну через MyMeest
- Насамперед вам необхідно зареєструватися на американському сайті, на якому ви хочете замовити одяг. Майже завжди в таких випадках потрібно ввести країну, місто, ПІБ, пошту, номер телефону та номер банківської картки.
- Одразу ж після цього виберіть одяг, який ви хочете купити.
- Натисніть на кошик і введіть у пошуку програму MyMeest.
- Завантажте та зареєструйтесь (вона безкоштовна).
- В особистому кабінеті виберіть місто та країну замовлення. Наприклад, Вроцлав, Польща.
- Після цього ви отримаєте реквізити адреси для доставки, які необхідно вписати у віконце.
- Оплатіть товар та доставку.
- В особистому кабінеті на сайті одягу буде спеціальний код. Його потрібно додати до особистого кабінету MyMeest.
- На сайті MyMeest сформуйте відправку з Польщі до України.
- Коли товар прийде в Україну, заберіть свою посилку.