Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Посилка
Інтернет

Як замовити речі з Америки в Україну: покрокова інструкція

24 Січня 2023, 16:40 Анна Голішевська

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну багато популярних магазинів одягу на деякий час припинили продажі в нашій країні. Але, на щастя, існує безліч способів, завдяки яким можна купити речі практично з будь-якої точки світу. Наприклад, оформити доставку онлайн. Як замовити речі з Америки в Україну – читайте у матеріалі.

Зараз дивляться

3 способи замовлення речей з Америки в Україну

Існує небагато сайтів та компаній, які зараз доставляють речі з США. Наприклад, можна скористатися послугами цих постачальників:

  • MyMeest;
  • NP Shopping;
  • спеціалістів, які надсилають речі в індивідуальному порядку (баєрів).

Як замовити речі з Америки в Україну через NP Shopping

Один із найшвидших способів доставки – це посилки через Нову пошту. Компанія надає можливість не тільки відправляти різні речі з Америки, а й інших країн. Наприклад, із Польщі чи Іспанії. Для того, щоб скористатися доставкою, потрібно слідувати покроковій інструкції:

  1. Реєструйтеся на NP Shopping. Тут потрібно вказати ПІБ, контактний номер телефону, пошту, адресу, номер банківської картки тощо.
  2. Після цього ви отримаєте власну міжнародну адресу для шопінгу.
  3. Далі потрібно зайти на сайт із речами (у нашому випадку – американський) та вибрати одяг, який хочете купити.
  4. Додайте речі в кошик і в способах відправлення вкажіть NP Shopping.
  5. Керуйте відправкою, сплатіть посилку.
  6. Отримайте ваше замовлення у відділенні чи поштоматі Нової пошти в Україні.

Як замовити речі з Америки в Україну через MyMeest

  1. Насамперед вам необхідно зареєструватися на американському сайті, на якому ви хочете замовити одяг. Майже завжди в таких випадках потрібно ввести країну, місто, ПІБ, пошту, номер телефону та номер банківської картки.
  2. Одразу ж після цього виберіть одяг, який ви хочете купити.
  3. Натисніть на кошик і введіть у пошуку програму MyMeest.
  4. Завантажте та зареєструйтесь (вона безкоштовна).
  5. В особистому кабінеті виберіть місто та країну замовлення. Наприклад, Вроцлав, Польща.
  6. Після цього ви отримаєте реквізити адреси для доставки, які необхідно вписати у віконце.
  7. Оплатіть товар та доставку.
  8. В особистому кабінеті на сайті одягу буде спеціальний код. Його потрібно додати до особистого кабінету MyMeest.
  9. На сайті MyMeest сформуйте відправку з Польщі до України.
  10. Коли товар прийде в Україну, заберіть свою посилку.

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Теги
Одяг онлайн-покупки
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь