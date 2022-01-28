Как зайти в безопасный режим Windows 10

Работа компьютера – это большая техническая система, которая обрабатывает огромное количество информации и позволяет работать с различными программами, выходить в интернет или пользоваться офисным пакетом вашего устройства.

Проще говоря, когда мы включаем ноутбук или компьютер, начинается большая, мощная процессорная работа, о которой мы даже не догадываемся.

Нарушить идеальную работу устройства могут разнообразные вирусы, неисправности аппаратной части, большое количество скачиваний и тому подобное.

Из-за этого компьютер может тормозить, выключаться, может появляться синий экран или же, устройство вообще не включится. Чтобы исправить ошибки операционной системы и восстановить ее, у Windows есть функция безопасный режим.

О том, как запустить безопасный режим Windows 10, узнавали Факты ICTV.

Что такое безопасный режим Windows

Безопасный режим — это функция, которая запускает работу системы только с самыми необходимыми драйверами.

То есть во время включения устройство будет работать только с теми компонентами, которые нужны для минимальной работы системы.

С помощью восстановления безопасный режим вернет систему к предыдущему состоянию, исправив ошибки.

Даже если с компьютером у вас все хорошо, все равно полезно знать, как заходить в безопасный режим Windows.

Как зайти в безопасный режим Windows

Если у вас возникли проблемы с операционной системой, а обращаться в сервис или покупать новое устройство не хотите, рекомендуем включить безопасный режим. Он поможет выяснить, какая именно проблема произошла и возможно ли это исправить собственноручно.

Существует две вариации режима: безопасный и безопасный режим с использованием сети.

Как включить безопасный режим

Сперва необходимо перезагрузить систему, но делать это нужно не как обычно.

Шаг 1

Нажмите на Пуск и выберите категорию Настройки (в некоторых версиях Параметры).

Шаг 2

Перейдите в Обновление и безопасность. Перед вами откроется окно.

Шаг 3

В левом углу найдите Восстановление и нажмите.

Шаг 4

Выберите кнопку Перезапустить сейчас.

Шаг 5

Когда ваше устройство перезагрузится, вам откроется окно синего цвета. Там найдите и выберите кнопку Исправления неисправности. Далее нажмите на Дополнительные параметры.

Шаг 6

Перед вами появится окно с перечнем разнообразных функций, в том числе и с безопасным режимом и безопасным режимом с сетью. Но не спешите нажимать. Под всем перечнем функций есть кнопка Перезагрузить. Нажмите на нее.

Нужно подождать, пока система перезагрузится. Теперь можно выбрать и нажать на необходимую вам функцию — безопасный режим или безопасный режим с сетью.

Если все выполнили правильно, в левом нижнем углу монитора у вас появится надпись безопасный режим. Режим работает.

Как запустить безопасный режим, если устройство не может загрузить систему

Проблемы с операционной системой бывают настолько серьезные, что компьютер не хочет даже загружать систему. Но и в таком случае возможно перейти в безопасный режим, чтобы выяснить корень проблемы.

Главное — это войти в систему среды восстановления Windows. Система среды — это тот синий экран, который мы упоминали выше. Появляется он после перезагрузки системы. Но в случае, когда устройство не запускается, действовать нужно немного экстремально.

Шаг 1

Включите устройство. После полного включения системы зажмите кнопку питания, пока компьютер не выключится.

Шаг 2

Снова включите устройство. Когда на экране появится логотип (марка) ноутбука удерживайте кнопку питания до полного отключения.

Шаг 3

Снова включите и так же, как описано выше, выключите устройство. Сделать это нужно три-четыре раза, пока ваше устройство не начнет перезагружаться.

Шаг 4

После перезагрузки на экране появится синий экран — среда восстановления Windows.

Дальнейшие действия не отличаются от тех, которые мы прописывали для включения безопасного режима для исправных устройств. Пролистайте материал немножко вверх и найдите Шаг 5. Выполните все так, как там написано.

Если безопасный режим не смог помочь в решении проблем с операционной системой, рекомендуем обратиться к специалистам.