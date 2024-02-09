Крупные технологические компании помогают Украине защищаться в условиях войны с Россией. Microsoft, Amazon, Google и Starlink тратят сотни миллионов, помогая нам давать отпор РФ и существовать как государство.

Как Украина защищается с помощью ИИ

О передовых военных технологиях ИИ подробно написало издание Time. Журналисты подробно рассказали, какие компании не только тестируют свои системы в условиях войны, но и помогают Украине.

К примеру, компания Clearview AI с начала полномасштабного вторжения помогает своими системами распознавать лица россиян в Украине, которые могут быть причастны к нарушению законов. Сервис помог идентифицировать уже более 230 тыс. таких россиян.

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Еще один отличный пример использования ИИ — компания Palantir Technologies, которая помогает украинским банкам, хеджфондыам и спецслужбам. Здесь искусственный интеллект собирает данные и анализирует.

Впрочем, и у нас есть специалисты, которые знаются в работе с ИИ. Причем их можно встретить не только в штабах.

— В ВСУ уже в каждом батальоне есть инженер-программист. Не только в кабинетах, но и на поле боя — проводят эксперименты в области военного ИИ. Это самое сильное изменение в характере войны, когда-либо зафиксированные в истории, — заявил бывший глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

Искусственный интеллект используется не только для войны. Недавно разработчики “научили” ИИ убедительно имитировать почерк человека. Новинка способна имитировать рукописные тексты на английском и французском языках.