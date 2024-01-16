Ученые из Объединенных Арабских Эмиратов “научили” искусственный интеллект убедительно имитировать почерк человека. Для этого ИИ нужно лишь несколько написанных от руки абзацев.

Искусственный интеллект может имитировать почерк человека

Технология, которую создали исследователи Университета искусственного интеллекта Мохаммеда бин Заида в Абу-Даби, может имитировать рукописные тексты на английском и французском языках. Однако с арабским наблюдаются сложности.

Как сообщает Bloomberg, для этого ученые использовали трансформаторную модель — тип нейронной сети, предназначенной для изучения контекста и значения последовательных данных.

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— Потенциал этой разработки огромный — от расшифровки почерка врачей до создания персонализированной рекламы, — отметил один из разработчиков Рао Мухаммад Анвер.

Новая технология может помочь писать людям с травмами рук, но также она рискует открыть двери для массовых подделок почерка людей. Из-за этого придется повышать осведомленность общественности и разрабатывать инструменты для борьбы с подделками.

Исследователи получили патент от Бюро патентов и торговых марок США на эту систему искусственного интеллекта. Запустить технологию в действие планируют уже в ближайшие месяцы.