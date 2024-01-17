Компания Apple разрешит пользователям iPhone и других устройств платить за контент за пределами App Store, но разработчики за это будут расплачиваться. Так, создатели контента будут платить Apple комиссию в размере до 27% за подобные транзакции.

Как Apple разрешит оплачивать покупки вне App Store

Так, в ближайшее время Apple изменит политику покупки контента для пользователей — раньше покупка подписки или предметов внутри приложений осуществлялась только через App Store — при этом, за каждую транзакцию бралась комиссия в размере 30%.

В будущем купить контент от создателя приложения можно будет с помощью другой платежной системы — разработчики смогут добавить одну ссылку на свой сайт, где предложат альтернативу App Store. Однако в этом случае будет изыматься комиссия в размере от 12 до 27% от покупки. Напомним, что из-за обхода платежной системы компания Apple удалила игру Fortnite из App Store, из-за чего миллионы игроков не могли получить доступ к мультиплеерному шутеру.

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Впрочем, бывают случаи, когда Apple выплачивает клиентам деньги. К примеру, корпорация в 2024 году начала выдавать по $92 из-за тайного замедления смартфонов. Ситуация произошла еще со смартфонами iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE. И чтобы урегулировать скандал, корпорация согласилась на единоразовую выплату.