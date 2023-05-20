В 2019 году Украина по количеству женщин-ученых занимала 12-е место в списке из 41 страны, а украинское научное сообщество имело в своем составе 46% женщин. Этот показатель выше международного, ведь в целом, по данным Института статистики ЮНЕСКО, в мире женщин-ученых около 30%.

Ко Дню науки, который в Украине отмечают 20 мая, Факты ICTV подготовили истории женщин, которые, несмотря на полномасштабную войну, продолжают поражать открытиями не только украинскую, но и мировую науку.

Эксклюзивно о своем пути успеха в пяти различных научных сферах рассказывают героини подкаста Наукові теревені, созданного в рамках кампании CVIDOMI: відбудовувати країну от Малой академии наук и UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения, при поддержке посольства Швеции в Украине.

Мария Павловская — одна из первых украинок в антарктической экспедиции

Мария Павловская работает микробиологом в Национальном антарктическом научном центре. Провела два с половиной месяца в экспедиции на украинской антарктической станции Академик Вернадский. А исследование, которое Мария осуществила вместе с коллегами из Института морской микробиологии Макса Планка в Германии, цитируют десятки ученых из разных стран мира.

Мария — одна из тех женщин, которые разрушают стереотипы в науке. Дело в том, что исследовательниц полярных регионов, таких как Антарктида, не так уж и много. До 2018 года женщин не хотели брать в антарктические экспедиции, ссылаясь на то, что они не могут быть эффективными в условиях экстремального холода, ведь нужно разгребать снег и выполнять тяжелую физическую работу. Также в экспедицию не могла попасть женщина, у которой есть дети. В последние годы этот барьер преодолен. Одна из тех, кому это удалось, — Мария.

— На самом деле на антарктической станции большинство работ могут прекрасно выполнять как мужчины, так и женщины. Просто нужна хорошая физическая подготовка. Но часто этот логический аргумент общество игнорирует, и появляются нелепые стереотипы. Вот из последних предубеждений, которые я слышала от одного из слушателей своих лекций: “Как?! Вы, женщины, были в Антарктиде?! Там же холодно! Женщины замерзнут!”. Я так смеялась, что аж плакала от смеха!

Ученая много исследовала Черное море и Антарктиду, изучая морские микроорганизмы. В Южном океане ее интересовали бактерии планктона и фитопланктона. Это микроскопические водоросли, которые регулируют развитие друг друга, влияют на среду, другие организмы и гидрохимию воды. А в водах Черного моря Мария исследовала роль микроорганизмов в распространении антибиотикорезистентности, то есть иммунитета различных бактерий к антибиотикам, что имеет большое значение для многих отраслей, в частности для медицины.

— Мои исследования фундаментальные. Вместе с коллегами я одной из первых осуществила исследование Черного моря методом eDNA (environmental DNA), то есть это исследование ДНК, растворенной в воде. И по этой ДНК мы сделали срез биоразнообразия Черного моря. Это действительно было одним из первых таких масштабных применений метода eDNA в исследовании окружающей среды и анализа биоразнообразия. Десятки ученых из разных стран сейчас цитируют это исследование, — рассказывает Мария.

Елена Паренюк — первая в мире исследовательница микроорганизмов в реакторе ЧАЭС

Елена Паренюк — радиобиолог, старший научный сотрудник Института проблем безопасности АЭС НАН Украины, популяризатор науки и писательница. Елена исследует влияние аварий на ЧАЭС и Фукусимской АЭС. Вместе с коллегами первой в мире изучает микробиомы и сообщества микроорганизмов внутри разрушенного реактора в Чернобыле.

Сейчас радиобиолог совместно с коллегами стремится принять участие в консорциуме, в рамках которого будут исследовать микроорганизмы в разрушенных реакторах или в одном из них в Фукусиме.

— Я горжусь тем, что мы с коллегами первыми в мире исследуем микроорганизмы внутри разрушенного реактора ЧАЭС. Этого никто до нас не делал. Это очень перспективная тема, открывающая путь к исследованию механизмов радиостойкости и исследования определенных биотехнологий, которые можно использовать в ядерной энергетике. В перспективе это поможет открыть новые методики защиты живых организмов и людей от радиационного облучения или его последствий.

Конечно, война сформировала новые приоритеты для науки, поэтому Елена изучает методы стрессоустойчивости в условиях военных действий на территории атомных электростанций и других ядерных объектов. Разрабатывает новые стандарты безопасности, которые будут применены в мире после того, как война в Украине закончится нашей победой.

Несмотря на всплеск успеха женщин в украинской науке за последние годы, путь женщины в сфере радиобиологии непростой, говорит Елена. Например, в Институте проблем безопасности АЭС НАН Украины, где работает ученая, она вообще единственная женщина-радиобиолог. Часто в радиобиологию не попадают из-за ограничений, связанных со здоровьем, а иногда из-за обычных предубеждений.

— Абсолютно точно говорю: научные сферы перестают быть “мужскими”. Я, например, вхожу в состав жюри Всеукраинского конкурса МАН, где мы с коллегами видим очень много научных работ юных девушек. Я знаю многих женщин-ученых, действительно профессиональных, но могу пересчитать на пальцах одной руки женщин, которые занимаются радиобиологией. Нас очень мало, — добавляет Елена.

Елена Компаниец — исследовательница черных дыр и галактик

Елена Компаниец, астрофизик, младший научный сотрудник Главной астрономической обсерватории НАН Украины. Сейчас Елена пишет диссертацию на соискание степени доктора наук и летом продолжит обучение в школе по космологии от Мичиганского университета в США.

Звездная пыль, магическое свечение и межгалактические масштабы — вот такие они, будни Елены. Сейчас астрофизик осваивает методику для многоволнового анализа излучения от галактик. Это поможет изучать их активность и исследовать рентгеновское излучение от них в космосе.

В отделе Главной астрономической обсерватории НАН Украины, где работает Елена, гендерное соотношение — 50% на 50%, да и подруг-ученых достаточно. А вот об отношении обычных людей к ней как астрофизику рассказывает:

— До сих пор бывают кринжевые высказывания, например: “Вау, вы такая умная и при этом женщина!”. Или: “О, вы такая красивая, видимо, вы какая-то актриса или певица!”. Это, к сожалению, до сих пор существует.

Екатерина Терлецкая — украинка, которая благодаря математике исследует таяние ледников

Екатерина Терлецкая — математик, заведующая лабораторией математических наук Малой академии наук Украины, доктор физико-математических наук. Екатерина исследует океаны. Как именно? Математически моделирует различные процессы в океанах и морях, в частности так называемое распространение внутренних волн, которые демонстрируют, как происходит таяние ледников в Антарктиде, а это тема, которая волнует не одно поколение ученых со всего мира.

— В математической науке и ее прикладных областях уже работает много женщин. Как оказывается, барьер, существовавший ранее, был вызван традициями, а на самом деле женщины успешно осваивают различные науки! То, что я делаю, используют ученые всего мира для своих последующих исследований. А работы в сфере глобального потепления и таяния ледников у нас еще много!

Вера Ефремова — исследовательница наследственных болезней мозга человека

Вера Ефремова — нейробиолог, доктор наук в молекулярной биомедицине. Исследует головной мозг в Университете Калифорнии (Беркли) в США.

Получить докторскую степень в области нейробиологии — это о сотнях проведенных исследований и экспериментов. Это ежедневная работа, которую неутомимо выполняла Вера, чтобы защитить диссертацию и двигаться дальше в своем любимом деле.

Как рассказывает сама нейробиолог, на этом пути одним из очень важных ее открытий было изобретение части механизма развития одного из генетических заболеваний человека.

Вера изучает туберальный склероз. Это заболевание, которое возникает вследствие ошибки в одном из двух генов человека. Нарушается работа нескольких органов, в частности мозга. Из-за этой болезни образуются доброкачественные опухоли, которые называются туберами. Они изменяют структуру мозга и вызывают определенные нарушения.

— Это очень сильные эпилепсии, которые в 80% случаев не поддаются лечению никакими препаратами. Сейчас я работаю над тем, чтобы понять, как развивается это заболевание и можно ли найти лекарство от него. Я провожу свои исследования с помощью моделирования этого заболевания на стволовых клетках, — рассказывает ученая.

В нейробиологии, говорит Вера, сейчас действительно много женщин. И это, по ее мнению, достижение популяризации роли женщин в науке за последние 20 лет. Впрочем, несмотря на положительную статистику достижений украинок-ученых, еще есть проблемы с карьерными возможностями на руководящих должностях.

— Сейчас проблемой является то, что, хотя мы привлекаем достаточное количество женщин на уровне исследований в науке, на руководящих должностях до сих пор в большинстве — мужчины. И даже если мы посмотрим на нашу Национальную академию наук Украины, то там среди 189 действительных членов — всего пять женщин!