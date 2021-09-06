Основатель запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте и Telegram Павел Дуров раскритиковал TikTok и Netflix. По словам бизнесмена, их контент подобен липкой грязи.

Дуров в своем блоге написал пост о разуме, его развитии, а также о его возможностях.

— Разум — наш самый мощный инструмент. Нет ничего, чего бы он не смог сделать. Согласно многочисленным исследованиям, он активно генерирует новые идеи даже во время отдыха или когда мы ничего не делаем. Часто мы находим решения сложных задач после полноценного ночного сна, — написал бизнесмен.

По словам Дурова, наше психическое состояние зависит от качества информации, которую мы передаем в наш мозг. Поэтому бизнесмен утверждает, что лучше усваивать реальные данные, которые позволяют решать фундаментальные проблемы.

— К сожалению, большинство людей предпочитают питать свой разум не реальными фактами, с помощью которых мы можем изменить мир, а случайными сериями Netflix или роликами TikTok, — заявил Павел Дуров.

Бизнесмен отметил, что на глубинном уровне мозг не отличает вымысел от реальности, поэтому цифровые развлечения заставляют наше подсознание заниматься поиском решений несуществующих проблем.

— Чтобы быть творческими и продуктивными, сначала мы должны очистить свой разум от липкой грязи нерелевантного контента, который ежедневно предлагают алгоритмы рекомендаций, — написал Дуров.

Фото: Павел Дуров