Засновник забороненої в Україні соцмережі ВКонтакте і Telegram Павло Дуров розкритикував TikTok і Netflix. За словами бізнесмена, їхній контент подібний до липкого бруду.

Дуров у своєму блозі написав пост про розум, його розвиток, а також про його можливості.

– Розум – наш найпотужніший інструмент. Немає нічого, чого б він не зміг зробити. Згідно з численними дослідженнями, він активно генерує нові ідеї навіть під час відпочинку або коли ми нічого не робимо. Часто ми знаходимо рішення складних завдань після повноцінного нічного сну, – написав бізнесмен.

За словами Дурова, наш психічний стан залежить від якості інформації, яку ми передаємо в наш мозок. Тому бізнесмен стверджує, що краще засвоювати реальні дані, які дають змогу вирішувати фундаментальні проблеми.

– На жаль, більшість людей вважають за краще живити свій розум не реальними фактами, за допомогою яких ми можемо змінити світ, а випадковими серіями Netflix або роликами TikTok, – заявив Павло Дуров.

Бізнесмен зазначив, що на глибинному рівні мозок не відрізняє вигадки від реальності, тому цифрові розваги змушують нашу підсвідомість займатися пошуком рішень неіснуючих проблем.

– Щоб бути творчими і продуктивними, спочатку ми повинні очистити свій розум від липкого бруду нерелевантного контенту, який щодня пропонують алгоритми рекомендацій, – написав Дуров.

Фото: Павло Дуров