30 августа отмечают день ангела Мирона. Именины празднуются в честь святого мученика Мирона. Если в вашем окружении есть обладатель этого имени, не забудьте поздравить его с именинами. Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Мирона в СМС и картинках.
Поздравления с днем ангела Мирона в СМС
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Пусть расцветает всюду счастье
И позитива будет слышен звон,
Пусть окружает радость и участье,
Тебя, наш дорогой Мирон!
Пусть станут явью все мечтанья,
И на душе пусть будет хорошо,
Пусть станут шире знанья,
Пускай закружит нежность и тепло.
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Дорогой Мирон, поздравить
От души позволь тебя,
Пусть сбываются желанья,
Рядом будут пусть друзья.
Ждет успех пусть непременно
В личной жизни и работе,
Перспективы ждут большие
Пусть за новым поворотом.
***
Как хорошо с тобой, Мирон,
Ты так красив, умен, силен!
Пусть жизнь полнится чудесами,
И меркнут все печали сами!
Здоровье пусть твое крепчает
И силы мудрость прибавляет,
Пусть радость каждый день приносит
И верный друг в беде не бросит!
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Мирон, стремлюсь поздравить с праздником твоим,
Ты столь неравнодушный, чуткий человек,
И излучаешь ты всегда тепло,
Желаю не грустить тебе вовек.
И пусть все будет в жизни хорошо,
Пусть обойдет тебя беда,
Не бойся только ничего,
И пусть исполниться мечта.
Поздравления с днем ангела Мирона в картинках
Значение имени Мирон
Имя Мирон древнегреческого происхождения и переводится как благоухающий.
Обладатели этого имени волевые, трудолюбивые, принципиальные и эрудированные. Чаще всего они добиваются успеха там, где у других опускаются руки.
К Мирону тянутся окружающие, поскольку он честный и бескорыстный человек. Серьезно относится к каждой поставленной задачи и доводит ее до конца, помешать может только застенчивость.
Мужчина с именем Мирон домосед, поэтому семья для него на первом месте. Умеет избегать конфликтов, хозяйственный, но вот как отец — строгий.