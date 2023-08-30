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С днем ангела Мирона: поздравления в СМС и картинках

30 августа 2023, 09:58
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Ангел
Источник: Unsplash

30 августа отмечают день ангела Мирона. Именины празднуются в честь святого мученика Мирона. Если в вашем окружении есть обладатель этого имени, не забудьте поздравить его с именинами. Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Мирона в СМС и картинках.

Поздравления с днем ​​ангела Мирона в СМС

***

Пусть расцветает всюду счастье
И позитива будет слышен звон,
Пусть окружает радость и участье,
Тебя, наш дорогой Мирон!

Пусть станут явью все мечтанья,
И на душе пусть будет хорошо,
Пусть станут шире знанья,
Пускай закружит нежность и тепло.

***

Дорогой Мирон, поздравить
От души позволь тебя,
Пусть сбываются желанья,
Рядом будут пусть друзья.

Ждет успех пусть непременно
В личной жизни и работе,
Перспективы ждут большие
Пусть за новым поворотом.

***

Как хорошо с тобой, Мирон,
Ты так красив, умен, силен!
Пусть жизнь полнится чудесами,
И меркнут все печали сами!

Здоровье пусть твое крепчает
И силы мудрость прибавляет,
Пусть радость каждый день приносит
И верный друг в беде не бросит!

***

Мирон, стремлюсь поздравить с праздником твоим,
Ты столь неравнодушный, чуткий человек,
И излучаешь ты всегда тепло,
Желаю не грустить тебе вовек.
И пусть все будет в жизни хорошо,
Пусть обойдет тебя беда,
Не бойся только ничего,
И пусть исполниться мечта.

Поздравления с днем ​​ангела Мирона в картинках

с днем ангела

с днем ангела

с днем ангела

Значение имени Мирон

Имя Мирон древнегреческого происхождения и переводится как благоухающий.

Обладатели этого имени волевые, трудолюбивые, принципиальные и эрудированные. Чаще всего они добиваются успеха там, где у других опускаются руки.

К Мирону тянутся окружающие, поскольку он честный и бескорыстный человек. Серьезно относится к каждой поставленной задачи и доводит ее до конца, помешать может только застенчивость.

Мужчина с именем Мирон домосед, поэтому семья для него на первом месте. Умеет избегать конфликтов, хозяйственный, но вот как отец — строгий.

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