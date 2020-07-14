День ангела Ангелины празднуется 14 июля.

Имя имеет древнегреческое происхождение и означает ангел, ангельская.

День ангела Ангелины также отмечается 12 августа и будет 23 декабря.

Во многих европейских странах это имя звучит как Анджелика, в США встречается другой вариант — Анджелина.

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Факты ICTV публикуют нежные поздравления в СМС с Днем ангела Ангелины.

***

Ты именинница сегодня, Ангелина,

Кажется святым твоё имя,

Характер просто ангельский у тебя,

В созвездье счастья, ты самая яркая звезда.

Здоровья крепкого желаем от души,

Пускай всегда сбываются желанья твои,

Пускай фортуна улыбается тебе,

Пусть будет всё отлично в твоей судьбе.

***

Тебе немало именем дано:

Ты ходишь грациозно и легко,

В глазах сияет солнце озорно,

А голос льется сладко, как вино!

С днем Ангела, ангел Ангелина!

***

Ты так красива, Ангелина,

Хочу тебе удачи пожелать,

Любить родных и близких сильно-сильно,

И только море счастья испытать.

Пусть жизнь тебя хорошему научит,

Пусть много счастья, радости несет,

Чтоб с каждым днем ты становилась круче,

Пускай любовь от горя бережет!

***

Если скажут: Женщина сильная —

Это, Ангелина, о тебе!

Я хочу, чтоб была ты счастливою,

Чтоб добро воцарилось в судьбе!

В именины прими сердечные

Поздравления и признанья!

Радость пусть будет бесконечною,

Воплощая твои желанья!

Чтобы не пропустить главные христианские праздники, Факты ICTV собрали полный церковный календарь на 2020 год, где также содержится перечень поминальных дней и постов.

Уже вскоре, 28 июля, все верующие будут праздновать День крещения Киевской Руси-Украины.