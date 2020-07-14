День ангела Ангелины празднуется 14 июля.
Имя имеет древнегреческое происхождение и означает ангел, ангельская.
День ангела Ангелины также отмечается 12 августа и будет 23 декабря.
Во многих европейских странах это имя звучит как Анджелика, в США встречается другой вариант — Анджелина.
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Факты ICTV публикуют нежные поздравления в СМС с Днем ангела Ангелины.
***
Ты именинница сегодня, Ангелина,
Кажется святым твоё имя,
Характер просто ангельский у тебя,
В созвездье счастья, ты самая яркая звезда.
Здоровья крепкого желаем от души,
Пускай всегда сбываются желанья твои,
Пускай фортуна улыбается тебе,
Пусть будет всё отлично в твоей судьбе.
***
Тебе немало именем дано:
Ты ходишь грациозно и легко,
В глазах сияет солнце озорно,
А голос льется сладко, как вино!
С днем Ангела, ангел Ангелина!
***
Ты так красива, Ангелина,
Хочу тебе удачи пожелать,
Любить родных и близких сильно-сильно,
И только море счастья испытать.
Пусть жизнь тебя хорошему научит,
Пусть много счастья, радости несет,
Чтоб с каждым днем ты становилась круче,
Пускай любовь от горя бережет!
***
Если скажут: Женщина сильная —
Это, Ангелина, о тебе!
Я хочу, чтоб была ты счастливою,
Чтоб добро воцарилось в судьбе!
В именины прими сердечные
Поздравления и признанья!
Радость пусть будет бесконечною,
Воплощая твои желанья!
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