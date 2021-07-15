16 июля 2021 года празднуется День бухгалтера и аудитора Украины.
В эту дату принято поздравлять всех людей, которые причастны к соответствующим профессиям.
Подробнее о том, какие праздники отмечаются 16 июля, а также о приметах и запретах на этот день читайте в материале Фактов ICTV.
16 июля – какой сегодня праздник
16 июля православные христиане почитают память мученика Иакинфа Римского. В этот день также чтят память благоверных князей Василия и Константина Ярославских.
Кроме того, 16 июля по всему миру отмечается День змеи. Этот праздник был учрежден, чтобы просветить людей о жизни, особенностях поведения и среде обитания змей.
Приметы на 16 июля
- Если в этот день громко поют птицы – скоро сильно потеплеет;
- если на деревьях появилась паутина – в этом году будет хороший урожай;
- если комары и мошкара вьются кругами – в ближайшее время потеплеет.
Что нельзя делать 16 июля
- В этот день нельзя начинать новые дела;
- 16 июля не рекомендуется ругаться с коллегами;
- кроме того, не рекомендуется оставаться дома и заниматься домашними делами.
Именины 16 июля
16 июля День ангела празднуют: Александр, Анатолий, Василий, Георгий, Иван, Константин, Марк, Филипп, Михаил.