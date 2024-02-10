Пост – это период духовного очищения и воздержания для верующих. Даты Великого поста привязаны к Пасхе, которая является переходящим праздником. В 2024 году Великий пост начнется 18 марта и продлится до 4 мая. О том, как питаться во время Великого поста и какие еще существуют ограничения и правила для верующих, читайте в материале Фактов ICTV.
Какие библейские события символизирует Великий пост
Каждому верующему человеку нужно понимать, что Великий православный пост – это не просто диета. Отказ от животной пищи и других соблазнов символизирует события, описанные в Новом Завете.
После крещения Иисус Христос уединился в пустыне, чтобы в молитве и голоде подготовиться к той миссии, с которой он пришел на землю. Так Спаситель провел 40 дней, в течение которых дьявол искушал его веру. Этот период символизирует Святая четыредесятница, которая заканчивается накануне Лазаревой субботы.
Последующие дни поста называются Страстной неделей и символизируют последние дни земной жизни Спасителя, его муки, смерть и погребение, поэтому последняя неделя поста является самой строгой.
Какие продукты нельзя есть в Великий пост и что разрешено
Во время Великого поста верующие должны отказаться от употребления продуктов животного происхождения. Нельзя есть:
- мясо;
- молочные продукты;
- яйца.
Разрешено употреблять:
- фрукты и овощи;
- зерновые и бобовые;
- растительные масла;
- грибы;
- орехи;
- вино – по субботам и воскресеньям в небольшом количестве;
- рыбу – по определенным дням..
Календарь питания по дням в Великий пост 2024-го
Первая неделя поста с 18 по 24 марта – Федорова седмица:
- понедельник – следует полностью отказаться от еды и пить только воду;
- вторник, среда, четверг и пятница – можно есть только сухую пищу (хлеб, соль, овощи и фрукты без термообработки);
- суббота и воскресенье – разрешается горячая еда на масле, но порции должны быть маленькими.
Вторая неделя поста с 25 по 31 марта – Крестопоклонная седмица:
- понедельник, Благовещение Пресвятой Богородицы – разрешается есть рыбу;
- среда и пятница – можно есть только сухую пищу;
- вторник и четверг – разрешаются горячие блюда без масла;
- суббота и воскресенье – можно есть горячую еду с растительным маслом (подсолнечное, оливковое, кукурузное и др.).
Третья неделя, четвертая (Похвальная седмица) и пятая неделя поста с 1 по 28 апреля:
- понедельник, среда и пятница – можно есть только сухую пищу;
- вторник и четверг – разрешаются горячие блюда без масла;
- суббота и воскресенье – можно есть горячую еду с растительным маслом (подсолнечное, оливковое, кукурузное и др.).
Шестая неделя поста с 29 апреля по 4 мая – Цветоносная седмица:
- понедельник, среда и пятница – можно есть только сухую пищу;
- вторник и четверг – разрешаются горячую еду без масла;
- Лазарева суббота (накануне Вербного воскресенья) – можно есть рыбную икру.
- Вербное воскресенье (воскресенье за неделю до Пасхи) – разрешается есть рыбу и морепродукты;
Седьмая, неделя поста с 29 апреля по 4 мая – Страстная седмица:
- все дни, кроме пятницы – только сухая пища;
- Страстная пятница – до выноса плащаницы из храма разрешено только пить воду.
Такого строгого поста обязательно должны придерживаться служители церкви. Простым мирянам можно просто есть постную пищу и соблюдать не такие строгие правила. Кроме того, пост могут не держать:
- больные;
- солдаты;
- беременные женщины;
- маленькие дети.
Какие запреты существуют в Великий пост
Пост – это в первую очередь период очищения духовного. Поэтому, кроме отказа от животной пищи, существуют строгие правила поведения для верующих. В пост запрещено:
- венчаться в церкви;
- ссориться и ругаться;
- устраивать громкие вечеринки, веселиться и танцевать;
- поддаваться соблазнам.
Во время поста верующие должны сдерживать негативные эмоции, посещать церковь, молиться и соблюдать скромность.