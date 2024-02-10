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Как питаться в Великий пост 2024: календарь по дням

10 февраля 2024, 17:25
Ирина Игнатова редакторка ленты
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Источник: Dreamstime

Пост – это период духовного очищения и воздержания для верующих. Даты Великого поста привязаны к Пасхе, которая является переходящим праздником. В 2024 году Великий пост начнется 18 марта и продлится до 4 мая. О том, как питаться во время Великого поста и какие еще существуют ограничения и правила для верующих, читайте в материале Фактов ICTV.

Какие библейские события символизирует Великий пост

Каждому верующему человеку нужно понимать, что Великий православный пост – это не просто диета. Отказ от животной пищи и других соблазнов символизирует события, описанные в Новом Завете.

После крещения Иисус Христос уединился в пустыне, чтобы в молитве и голоде подготовиться к той миссии, с которой он пришел на землю. Так Спаситель провел 40 дней, в течение которых дьявол искушал его веру. Этот период символизирует Святая четыредесятница, которая заканчивается накануне Лазаревой субботы.

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Последующие дни поста называются Страстной неделей и символизируют последние дни земной жизни Спасителя, его муки, смерть и погребение, поэтому последняя неделя поста является самой строгой.

Какие продукты нельзя есть в Великий пост и что разрешено

Во время Великого поста верующие должны отказаться от употребления продуктов животного происхождения. Нельзя есть:

  • мясо;
  • молочные продукты;
  • яйца.

Разрешено употреблять:

  • фрукты и овощи;
  • зерновые и бобовые;
  • растительные масла;
  • грибы;
  • орехи;
  • вино – по субботам и воскресеньям в небольшом количестве;
  • рыбу – по определенным дням..

Календарь питания по дням в Великий пост 2024-го

Первая неделя поста с 18 по 24 марта – Федорова седмица:

  • понедельник – следует полностью отказаться от еды и пить только воду;
  • вторник, среда, четверг и пятница – можно есть только сухую пищу (хлеб, соль, овощи и фрукты без термообработки);
  • суббота и воскресенье – разрешается горячая еда на масле, но порции должны быть маленькими.

Вторая неделя поста с 25 по 31 марта –  Крестопоклонная седмица:

  • понедельник, Благовещение Пресвятой Богородицы – разрешается есть рыбу;
  • среда и пятница – можно есть только сухую пищу;
  • вторник и четверг – разрешаются горячие блюда без масла;
  • суббота и воскресенье – можно есть горячую еду с растительным маслом (подсолнечное, оливковое, кукурузное и др.).

Третья неделя, четвертая (Похвальная седмица) и пятая неделя поста с 1 по 28 апреля:

  • понедельник, среда и пятница – можно есть только сухую пищу;
  • вторник и четверг – разрешаются горячие блюда без масла;
  • суббота и воскресенье – можно есть горячую еду с растительным маслом (подсолнечное, оливковое, кукурузное и др.).

Шестая неделя поста с 29 апреля по 4 мая – Цветоносная седмица:

  • понедельник, среда и пятница – можно есть только сухую пищу;
  • вторник и четверг – разрешаются горячую еду без масла;
  • Лазарева суббота (накануне Вербного воскресенья) – можно есть рыбную икру.
  • Вербное воскресенье (воскресенье за неделю до Пасхи) – разрешается есть рыбу и морепродукты;

Седьмая, неделя поста с 29 апреля по 4 мая – Страстная седмица:

  • все дни, кроме пятницы – только сухая пища;
  • Страстная пятница – до выноса плащаницы из храма разрешено только пить воду.

Такого строгого поста обязательно должны придерживаться служители церкви. Простым мирянам можно просто есть постную пищу и соблюдать не такие строгие правила. Кроме того, пост могут не держать:

  • больные;
  • солдаты;
  • беременные женщины;
  • маленькие дети.

Какие запреты существуют в Великий пост

Пост – это в первую очередь период очищения духовного. Поэтому, кроме отказа от животной пищи, существуют строгие правила поведения для верующих. В пост запрещено:

  • венчаться в церкви;
  • ссориться и ругаться;
  • устраивать громкие вечеринки, веселиться и танцевать;
  • поддаваться соблазнам.

Во время поста верующие должны сдерживать негативные эмоции, посещать церковь, молиться и соблюдать скромность.

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