Пост – это период духовного очищения и воздержания для верующих. Даты Великого поста привязаны к Пасхе, которая является переходящим праздником. В 2024 году Великий пост начнется 18 марта и продлится до 4 мая. О том, как питаться во время Великого поста и какие еще существуют ограничения и правила для верующих, читайте в материале Фактов ICTV.

Какие библейские события символизирует Великий пост

Каждому верующему человеку нужно понимать, что Великий православный пост – это не просто диета. Отказ от животной пищи и других соблазнов символизирует события, описанные в Новом Завете.

После крещения Иисус Христос уединился в пустыне, чтобы в молитве и голоде подготовиться к той миссии, с которой он пришел на землю. Так Спаситель провел 40 дней, в течение которых дьявол искушал его веру. Этот период символизирует Святая четыредесятница, которая заканчивается накануне Лазаревой субботы.

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Последующие дни поста называются Страстной неделей и символизируют последние дни земной жизни Спасителя, его муки, смерть и погребение, поэтому последняя неделя поста является самой строгой.

Какие продукты нельзя есть в Великий пост и что разрешено

Во время Великого поста верующие должны отказаться от употребления продуктов животного происхождения. Нельзя есть:

мясо;

молочные продукты;

яйца.

Разрешено употреблять:

фрукты и овощи;

зерновые и бобовые;

растительные масла;

грибы;

орехи;

вино – по субботам и воскресеньям в небольшом количестве;

рыбу – по определенным дням..

Календарь питания по дням в Великий пост 2024-го

Первая неделя поста с 18 по 24 марта – Федорова седмица:

понедельник – следует полностью отказаться от еды и пить только воду;

вторник, среда, четверг и пятница – можно есть только сухую пищу (хлеб, соль, овощи и фрукты без термообработки);

суббота и воскресенье – разрешается горячая еда на масле, но порции должны быть маленькими.

Вторая неделя поста с 25 по 31 марта – Крестопоклонная седмица:

понедельник, Благовещение Пресвятой Богородицы – разрешается есть рыбу;

среда и пятница – можно есть только сухую пищу;

вторник и четверг – разрешаются горячие блюда без масла;

суббота и воскресенье – можно есть горячую еду с растительным маслом (подсолнечное, оливковое, кукурузное и др.).

Третья неделя, четвертая (Похвальная седмица) и пятая неделя поста с 1 по 28 апреля:

понедельник, среда и пятница – можно есть только сухую пищу;

вторник и четверг – разрешаются горячие блюда без масла;

суббота и воскресенье – можно есть горячую еду с растительным маслом (подсолнечное, оливковое, кукурузное и др.).

Шестая неделя поста с 29 апреля по 4 мая – Цветоносная седмица:

понедельник, среда и пятница – можно есть только сухую пищу;

вторник и четверг – разрешаются горячую еду без масла;

Лазарева суббота ( накануне Вербного воскресенья ) – можно есть рыбную икру.

Вербное воскресенье ( воскресенье за неделю до Пасхи ) – разрешается есть рыбу и морепродукты;

Седьмая, неделя поста с 29 апреля по 4 мая – Страстная седмица:

все дни, кроме пятницы – только сухая пища;

Страстная пятница – до выноса плащаницы из храма разрешено только пить воду.

Такого строгого поста обязательно должны придерживаться служители церкви. Простым мирянам можно просто есть постную пищу и соблюдать не такие строгие правила. Кроме того, пост могут не держать:

больные;

солдаты;

беременные женщины;

маленькие дети.

Какие запреты существуют в Великий пост

Пост – это в первую очередь период очищения духовного. Поэтому, кроме отказа от животной пищи, существуют строгие правила поведения для верующих. В пост запрещено:

венчаться в церкви;

ссориться и ругаться;

устраивать громкие вечеринки, веселиться и танцевать;

поддаваться соблазнам.

Во время поста верующие должны сдерживать негативные эмоции, посещать церковь, молиться и соблюдать скромность.