С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский церковный календарь. Но этот переход не влияет на даты Великого поста и празднование Пасхи, потому что они определяются по александрийской пасхалии. Когда начнется и сколько продлится Великий пост 2024 – читайте в материале Фактов ICTV.

Когда начинается Великий пост в 2024 году — дата

Великий пост – самый длинный и строгий период духовного очищения и воздержания для верующих. Его даты привязаны к Пасхе, которая является переходным праздником.

Дата Пасхи в православной церкви определяется по так называемой александрийской пасхалии: днем Воскресения Христова считается первое воскресенье после первого полнолуния, которое состоялось после весеннего равноденствия 21 марта по юлианскому календарю (т.е. 3 апреля по светскому григорианскому календарю).

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Великий пост предшествует Пасхе и длится семь недель, а точнее 48 дней. Он начинается всегда в понедельник и завершается в субботу.

В 2024 году Великий пост начнется 18 марта и продлится до 4 мая. Эти даты общие для всех православных христиан, потому что не зависят от новоюлианского календаря.

Что нельзя делать в Великий пост

Пост – это период очищения, как духовного, так и телесного. Поэтому существуют строгие правила поведения для верующих, а также ограничения в пище.

Но все же главным является очищение духовное, то есть все свое свободное время верующие должны проводить в молитве и воздержании. Все остальные ограничения направлены только на то, чтобы не отвлекать человека от духовного.

В любой пост запрещено:

употреблять пищу животного происхождения (за исключением отдельных продуктов или определенных дней во время многодневных постов);

ссориться;

устраивать громкие вечеринки, веселиться и танцевать.

Во время Великого поста есть определенные дни, в которые ограничения еще более строги.

Первая неделя поста:

понедельник – следует полностью отказаться от еды и пить только воду;

вторник, среда, четверг и пятница – можно есть только сухую пищу (хлеб, соль, сырые овощи и фрукты);

суббота и воскресенье – разрешается горячая еда на масле, но порции должны быть маленькие.

Вторая и шестая неделя поста:

понедельник, среда и пятница – можно есть только сухую пищу;

вторник и четверг – разрешаются теплые блюда без масла;

суббота и воскресенье – можно есть теплые блюда с растительным маслом.

Страстная седмица (последняя неделя поста):

все дни, кроме пятницы – только сухая пища;

Страстная пятница – до выноса плащаницы из храма разрешено только пить воду.

Когда на Великий пост приходятся другие церковные праздники, разрешается послабление ограничений. В 2024 году во время поста верующие будут праздновать:

Благовещение Пресвятой Богородицы (25 марта) – разрешается есть рыбу;

Вербное воскресенье (воскресенье за неделю до Пасхи) – разрешается есть рыбу;

Лазарева суббота (накануне Вербного воскресенья) – можно есть рыбную икру.

Нужно отметить, что ограничения в еде можно ослабить для больных людей, маленьких детей, стариков и беременных женщин, если это угрожает их здоровью. Церковь позволяет такие послабления, подчеркивая, что главное в посте – это очищение духовное.