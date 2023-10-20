Уже совсем скоро Новый год 2024, покровителям которого является Зеленый Деревянный Дракон. Поскольку для празника осталось немного времени, пора задуматься о наряде.

Часто образ для праздничной ночи мы выбираем согласно из цветов, которые нравятся символу года. Также можно полагаться на свой личный знак. Астропсихолог Алена Лесная рассказала Фактам ICTV, в чем встречать Новый год 2024 по знакам зодиака.

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Овны

Рекомендованные цвета и фактуры тканей могут играть важную роль в повышении их самовыражения и комфорта. Овны часто поражают своей энергией и отвагой, а потому гладкие, блестящие ткани, такие как шелк или сатин, могут отражать их смелость и элегантность.

Чтобы год принес удачу, выбирайте белый, желтый или серо-голубой цвет. Выражайте свою смелость и энергию через геометрические узоры на одежде. Это могут быть выразительные ромбы, полосы или графические детали.

Тельцы

Выбор цветов и фактур тканей может быть важным для создания стиля, который выражает природные черты и предпочтения Тельцов. Они ценят комфорт и естественность, поэтому одежда из натуральных тканей, таких как хлопок, лен или шерсть, может быть идеальным выбором.

Цвета для Тельца — зеленый, коричневый, беж. Текстурированные ткани, которые имеют рельефы или мелкие узоры, могут добавить интерес к стилю.

Близнецы

Обладателям этого знака зодиака лучше выбрать одежду желтого, оранжевого или светло-серого цветов. Близнецы считаются легкими и подвижными, а потому выбирайте воздушные ткани — шифон или вискоза.

Добавьте интерес к своему стилю с помощью аксессуаров, таких как шарфы и выразительные украшения. Выбирайте одежду, которая выражает вашу энергию, коммуникабельность и ум.

Рак

Выбор цветов и фактур тканей может быть важным для создания стиля, который отражает вашу эмоциональность и чувствительность. Серебристый цвет символизирует чувствительность и лунную природу Рака. Он может выражать нежность и внутреннюю глубину.

Белый является цветовым символом чистоты и свежести, что может подчеркнуть чувствительность и надежность знака. Морско-синий символизирует спокойствие моря и водную природу. Он может отметить связь Раков с водой и эмоциональную глубину.

Добавьте в свой образ элементы стиля моря — украшения с ракушками, узоры или морские аксессуары. Вы можете выбирать одежду из пайеток.

Львы

Для встреча Нового года 2024 Львам следует обратить внимание на золотой, оливковый или красный цвета. Также можно добавить элементы леопардового декора.

Львы известны своей царской натурой, поэтому роскошные ткани, такие как шелк, сатин или бархат, могут выражать ваш влиятельный статус.

Если хотите разбавить образ с помощью аксессуаров с драгоценными камнями, выбирайте на празднование бриллианты или изумруды.

Девы

Девы, ваши цвета — голубой, белый, молочный или зеленый. Чтобы чувствовать себя комфортно в новогоднюю ночь, выбирайте образ с минималистичными деталями и чистыми линиями. Придать шарма стилю можно с помощью драгоценных аксессуаров, таких, как украшения или часы.

Весы

Если думаете, в чем встречать Новый год 2024, обратите внимание на наряды природных оттенков. Зеленый символизирует природу, рост и гармонию. Бежевый является цветовым выражением естественной элегантности и простоты.

Чтобы подчеркнуть свой безупречный вкус, добавьте в образ коричневые аксессуары — кожаные браслеты, ремень, обручи или сумочки.

Скорпионы

Для Скорпиона подойдет стандартная любимая палитра — черный, бордовый или темно-фиолетовый. Эти цвета прекрасно подчеркивают вашу глубокую натуру и принесут счастье. Выбирайте изысканные и мерцающие ткани.

Чтобы добавить загадочности и таинственности своему новогоднему образу, добавьте вуали, шали или обертки из мягких и легких тканей.

Стрельцы

Людям этого знака зодиака стоит выбирать между темно-оранжевым, синим, белым или фиолетовым цветами. Ткани, которые имеют легкую текстуру и хорошо дышат, могут подчеркнуть свободную духом природу Стрельца.

Добавьте к своему образу этнические украшения или экзотические аксессуары.

Козероги

Лучше подбирайте одежду, которая отражает вашу практичность и амбиции. Разбавляйте любимый черный цвет нарядами серого, песочного или бежевого. Идеально для вас выбрать классические фасоны. Но немного сияния не помешает, обратите внимание на пайетки.

Водолеи

Цвета для Водолея — электрический синий, белый, серебристый или металлик. Они лучше всего подчеркнут вашу открытость к инновациям и будущим изменениям в новом году.

Хорошо выбирать также расписную одежду или чтобы на ней был оригинальный принт. Завершите свой образ футуристическими аксессуарами. Также можете поэкспериментировать с цветом волос, добавив несколько цветных прядок.

Рыбы

Желательно выбрать мягкие пастельные оттенки — голубой, мятный, розовый или лавандовый. Мягкие ткани, например, шифон, кружево или шелк, помогут подчеркнуть вашу чувственную натуру. Можете добавить праздничный платок с орнаментом для завершения образа. Также вам подойдут цветочные украшения или изысканные браслеты.