Поздравления со Старым Новым годом 2022 в стихах

Старый Новый год — шанс хорошо отметить начало нового года для тех, кто вдруг пропустил празднование первого января. Для многих этот праздник стал некой семейной традицией, когда близкие люди собираются за одним столом и проводят время вместе.
Факты ICTV собрали интересные поздравления со Старым Новым годом 2022.
Поздравления со Старым Новым годом в стихах
В этот Старый Новый год
Пожелаю снова:
Пусть он счастье принесет,
Будут все здоровы.
Будет радостной семья,
Коллеги, товарищи, друзья,
Пусть нам праздник принесет
Год без всяческих забот.
***
В Старый Новый год
Удача в домик пусть войдет,
А успех — не подведет.
Денег в жизни пусть будет в достатке,
А мысли и дом всегда в порядке!
***
Сею, сею, посеваю,
Со Старым Новым годом поздравляю,
Счастья, здоровья желаю.
Пусть вам этот новый год
Любовь, удачу принесет.
***
Радуйтесь и веселитесь!
К нам ступает на порог
Чудный праздник, несравнимый,
Добрый Старый Новый год!
***
Пусть новогодние огни
Сверкают отовсюду,
И знают все, что мы
Счастливы все будем.
Старый Новый год
Любовь и радость принесет,
А впридачу — еще и удачу.
***
Если Новый год проспал,
Отложи заботы,
Старый Новый год пришел —
Время кушать торты.
Стол гостям ты накрывай,
Про себя не забывай.
Помни: этот Новый год
Только счастье принесет.
***
Украинский наш народ
Знает Старый Новый год.
Отмечать не забываем,
Стол большой мы накрываем.
Помним: светлый Старый Новый год
Нужно встретить без забот!
***
Со Старым Новым годом
Хочу поздравить вас,
Пусть чудо долгожданное
Случится в этот час.
***
В чудесный день, 14 января
Пусть соберется вся семья,
И в каждый дом пускай придет
Светлый Старый Новый год.
***
Старый Новый год раскрыл объятья,
Собралась за столом вся семья.
Пусть все у всех будет в порядке,
А жизнь будет счастья полна.
***
Любовь и счастье пусть витают в доме,
А денег пусть всегда будет сполна.
Со Старым вас Новым годом,
Желаем в доме уюта и тепла.
***
Со Старым Новым годом поздравляем
И знаем: в этом году точно повезет;
А счастье, радость и веселье
В каждом доме пусть живет.
***
Зажигайте гирлянды, бенгальские огни,
Накрывайте на стол, народ!
Пусть счастливы будем все мы
В этот Старый Новый год.
***
Вот снова праздник, Новый год
По старому пришел к нам стилю.
Вы отдохните от забот,
Средь бурь оставьте место штилю.
***
Что пожелать вам в Старый Новый год?
А чтобы в старом – все невзгоды потерялись,
А новый год лишь доброе принес,
Чтоб близкие здоровы оставались.
Старый Новый год традиционно отмечается 14 января. Именно в этот день по юлианскому календарю отмечается начало нового года. Праздник считается неофициальным и отмечается не во всех странах. Возник он потому, что, по календарной традиции, Рождество обязательно предшествует Новому году, тогда как у православных христиан все наоборот — так и возникла необходимость в празднике.
Пусть эти поздравления со Старым Новым годом помогут вам наилучшим образом поздравить всех близких людей с этим чудесным праздником!