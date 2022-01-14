Поздравления со Старым Новым годом 2022 в стихах

Старый Новый год — шанс хорошо отметить начало нового года для тех, кто вдруг пропустил празднование первого января. Для многих этот праздник стал некой семейной традицией, когда близкие люди собираются за одним столом и проводят время вместе.

Факты ICTV собрали интересные поздравления со Старым Новым годом 2022.

Поздравления со Старым Новым годом в стихах

В этот Старый Новый год

Пожелаю снова:

Пусть он счастье принесет,

Будут все здоровы.

Будет радостной семья,

Коллеги, товарищи, друзья,

Пусть нам праздник принесет

Год без всяческих забот.

***

В Старый Новый год

Удача в домик пусть войдет,

А успех — не подведет.

Денег в жизни пусть будет в достатке,

А мысли и дом всегда в порядке!

***

Сею, сею, посеваю,

Со Старым Новым годом поздравляю,

Счастья, здоровья желаю.

Пусть вам этот новый год

Любовь, удачу принесет.

***

Радуйтесь и веселитесь!

К нам ступает на порог

Чудный праздник, несравнимый,

Добрый Старый Новый год!

***

Пусть новогодние огни

Сверкают отовсюду,

И знают все, что мы

Счастливы все будем.

Старый Новый год

Любовь и радость принесет,

А впридачу — еще и удачу.

***

Если Новый год проспал,

Отложи заботы,

Старый Новый год пришел —

Время кушать торты.

Стол гостям ты накрывай,

Про себя не забывай.

Помни: этот Новый год

Только счастье принесет.

***

Украинский наш народ

Знает Старый Новый год.

Отмечать не забываем,

Стол большой мы накрываем.

Помним: светлый Старый Новый год

Нужно встретить без забот!

***

Со Старым Новым годом

Хочу поздравить вас,

Пусть чудо долгожданное

Случится в этот час.

***

В чудесный день, 14 января

Пусть соберется вся семья,

И в каждый дом пускай придет

Светлый Старый Новый год.

***

Старый Новый год раскрыл объятья,

Собралась за столом вся семья.

Пусть все у всех будет в порядке,

А жизнь будет счастья полна.

***

Любовь и счастье пусть витают в доме,

А денег пусть всегда будет сполна.

Со Старым вас Новым годом,

Желаем в доме уюта и тепла.

***

Со Старым Новым годом поздравляем

И знаем: в этом году точно повезет;

А счастье, радость и веселье

В каждом доме пусть живет.

***

Зажигайте гирлянды, бенгальские огни,

Накрывайте на стол, народ!

Пусть счастливы будем все мы

В этот Старый Новый год.

***

Вот снова праздник, Новый год

По старому пришел к нам стилю.

Вы отдохните от забот,

Средь бурь оставьте место штилю.

***

Что пожелать вам в Старый Новый год?

А чтобы в старом – все невзгоды потерялись,

А новый год лишь доброе принес,

Чтоб близкие здоровы оставались.

Старый Новый год традиционно отмечается 14 января. Именно в этот день по юлианскому календарю отмечается начало нового года. Праздник считается неофициальным и отмечается не во всех странах. Возник он потому, что, по календарной традиции, Рождество обязательно предшествует Новому году, тогда как у православных христиан все наоборот — так и возникла необходимость в празднике.

Пусть эти поздравления со Старым Новым годом помогут вам наилучшим образом поздравить всех близких людей с этим чудесным праздником!