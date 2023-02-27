Пасха – это один из самых больших праздников для всех христиан. Его дата проведения меняется каждый год, и в разных странах его отмечают по-разному. Различие между православной и католической Пасхой есть, и это касается не только дат празднования.

Когда отмечают Пасху в Германии

Пасха 2023 для христиан западного обряда приходится на 9 апреля. В отличие от православной церкви, для католиков Великий пост начинается 22 февраля и заканчивается 8 апреля. За эти 48 дней верующие должны очистить как физически, так и духовно. Важно не только ограничивать себя в еде, но и избавиться от негативных мыслей.

Как праздную Пасху в Германии – традиции

В ночь на Пасху в церквях проходят богослужения, где разводят пасхальный костер во дворе храма. От него зажигают свои свечи прихожане.

Сейчас смотрят

Верующие в Германии украшают раскрашенными яйцами деревья и дома, дарят их друг другу и едят. Не стоит забывать и о пасхальном кролике – он разукрашивает яйца и разбрасывает их в саду. После этого дети приступают к поискам.

Колодцы в небольших городах также становятся праздничными атрибутами – их украшают на радость гостям.

Как поздравить с Пасхой на немецком языке

На Пасху в Германии принято писать открытки с личным текстом друзьям и знакомым – чаще всего в виде коротких смс с пожеланиями. Также принято озвучивать следующие фразы:

Frohe Ostern! (Веселой Пасхи);

Wir wünschen euch ein schönes Osterfest! (Желаем вам хорошей Пасхи);

Euch und eurer Familie frohe Ostern (Радостной Пасхи вам и вашей семье);

Frohe Ostern und herzliche Grüße zum Fest euch allen (Радостной Пасхи и наилучшие пожелания к празднику всем вам).

Что должно быть в пасхальной корзине 2023 в Германии

Традиционно, на стол и в корзину кладут определенные продукты. В первую очередь, это расписанные яйца. Можно также и положить шоколадную фигурку зайца. На столе должен быть пасхальный ягненок, который представляет собой сладкий пирог в форме ягненка.

Пасха в Польше также отличается от традиций в Украине – к примеру, в 2023 году они также будут отмечать 9 апреля. У местных верующих в корзине-священке должно быть не менее семи продуктов.