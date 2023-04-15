Уже 16 апреля наступит Пасха — огромный праздник для всех христиан. В важную дату принято собираться с близкими или друзьями в кругу друзей, отмечая Воскресение Христа.

Впрочем, далеко не у всех получится оказаться за пышным столом в окружении важных в жизни людей. На помощь приходят теплые слова с пожеланиями, которые способны поднять настроение или зарядить энергией даже на расстоянии.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Пасхой в прозе на украинском языке, которые помогут простыми словами поздравить близких и друзей, пожелать здоровья, счастья и всего самого лучшего.

***

Вітаю з Великоднем! Бажаю щасливої долі та щирої радості. Нехай щебет птахів, весняні квіти, рідні посмішки подарують добру надію, нехай велике свято нагадає про світлі почуття та великі прагнення.

***

Вітаю з великим святом Пасхи Христової! Христос Воскрес! Бажаю допомоги Божої, міцності духу, сердечного тепла, великодньої радості, посмішок, добрих облич, близьким здоров’я, тепла дому, трепетної радості, благодаті, милості, душевного просвітління. Хай воскресіння Христове принесе світло, щастя, мир. Бережи Вас Господь!

***

Вітаємо зі Світлим Христовим Воскресінням. Світла й добра, благоденства й процвітання, віри й любові вам. Миру й щастя дому вашому, Вам, рідним і близьким. Христос Воскресе!

***

Вітаю з Великоднем. Бажаю віри та надії, добробуту та любові, щирості та радості. Нехай сьогодні твоє серце відкриється для справжніх див, нехай душі твоїй захочеться літати в хмарах мрій та щастя. Дай Бог тобі та твоїм близьким здоров’я та доброго миру.

***

Вітаю усіх із святом Великодня! Нехай із ним до Вас прийде здоров’я, любов, щастя, душа знайде проблиски світла, серце пломеніє любов’ю, а помисли стануть щирими та добрими! Усіх Вам земних благ!

Апрель — это богатый на праздники месяц. Помимо Пасхи, на него приходится огромное количество важных дней. К примеру, на 17 апреля приходится День работников пожарной охраны, а на 23 число — Всемирный день книги и авторского права. Уже под конец месяца будет Международный день танца. Ознакомиться с полным календарем праздников апреля 2023 можно на Фактах ICTV.