Уже 8 марта будут отмечать Международный женский день. В эту дату принято поздравлять прекрасный пол теплыми словами, цветами и подарками.

Часто вопрос подарка — тяжелый. Хорошо, когда знаешь, что преподнести, однако если нет, то Факты ICTV подготовили идеи подарков. Что подарить подруге на 8 марта — далее в материале.

Дегустация вина и сыра

Дегустируя несколько видов вина, вдыхая их неповторимый букет и смакуя различными сырами вы узнаете об удивительных свойствах этих продуктов и истории их создания, а опытный сомелье поделится секретами правильного подбора вин.

Дегустацию вина можно найти практически в каждом регионе. Часто, местные рестораны предлагают такую услугу.

Украшение

Лучшие друзья девушек — бриллианты, конечно же. Однако многие предпочитают обычные украшения, главное — красивые и стильные.

Выбор аксессуаров сейчас разнообразный — серьги, браслеты, цепи, броши, кольца и многое другое. Выберете то, что чаще всего носит ваша подруга.

Косметика

Друзья — это люди, которые лучше знают друг друга, поэтому выбрать косметику для подругу не будет сложной задачей.

Вы можете подобрать духи, элементы декоративной косметики, например палетку теней для век или купите для подруги набор гигиенической косметики для ухода за кожей или волосами.

Фото картина на дереве

Подарок, который сохранится на десятилетия. В наше время все любят фотографироваться, однако сейчас модно хранить снимки на телефонах, ноутбуках, которые в любой момент могут дать сбой.

Необычный и оригинальный вариант — запечатлеть фото на дереве или акриле. Такой подарок точно вызовет восхищение.

Поход в SPA

Отдохнуть, расслабиться, да еще и провести время с пользой для красоты — такой подарок заставит улыбаться каждую женщину.

Подарить сертификат на поход в SPA для двоих или отправить одну подругу — выбирать вам.

Билеты на концерт

Билеты на концерт любимого исполнителя — это то, что точно подарит подруге незабываемые эмоции.

Однако если она больше любит театр или интересуется балетом, то поищите для нее уникальное представление, которое состоится в ближайшее время.

Мастер-класс

Подарочный сертификат для прохождения мастер-класса — это замечательный выбор и интересный.

Возможно, ваша подруга увлекается кулинарией, или хотела бы усовершенствовать технику плавания или игры на гитаре — специалист во время мастер-класса даст вашей подруге лучшие советы для самосовершенствования.