Вже 8 березня відзначатимуть Міжнародний жіночий день. У цю дату прийнято вітати прекрасну половину людства теплими словами, квітами та подарунками.

Часто питання подарунка – важке. Добре, коли знаєш, що піднести, але якщо ні, то Факти ICTV підготували ідеї подарунків. Що подарувати подрузі на 8 березня – далі в матеріалі.

Дегустація вина та сиру

Дегустуючи кілька видів вина, вдихаючи їхній неповторний букет та смакуючи різними сирами ви дізнаєтеся про дивовижні властивості цих продуктів та історію їхного створення, а досвідчений сомельє поділиться секретами правильного підбору вин.

Дегустацію вина можна знайти практично в кожному регіоні. Часто місцеві ресторани пропонують таку послугу.

Прикраса

Найкращі друзі дівчат – діаманти, звичайно ж. Однак багато хто віддає перевагу звичайним прикрасам, головне – красивим і стильним.

Вибір аксесуарів наразі різноманітний – сережки, браслети, ланцюги, брошки, каблучки тощо. Оберите те, що найчастіше носить ваша подруга.

Косметика

Друзі – це люди, які найкраще знають одне одного, тому обрати косметику для подруги не буде складним завданням.

Ви можете підібрати парфуми, елементи декоративної косметики, наприклад палетку тіней для повік чи купіть для подруги набір гігієнічної косметики для догляду за шкірою чи волоссям.

Фото картина на дереві

Подарунок, що збережеться на десятиліття. У наш час усі люблять фотографуватися, проте наразі модно зберігати знімки на телефонах, ноутбуках, які будь-якої миті можуть дати збій.

Незвичайний та оригінальний варіант – зафіксувати фото на дереві чи акрилі. Такий подарунок точно викличе захоплення.

Похід у SPA

Відпочити, розслабитися, та ще й провести час з користю для краси – такий подарунок змусить посміхатися кожну жінку.

Подарувати сертифікат на похід у SPA для двох чи відправити подругу саму – обирати вам.

Квитки на концерт

Квитки на концерт улюбленого виконавця – це те, що точно подарує подрузі незабутні емоції.

Якщо ваша подруга більше полюбляє театр чи цікавиться балетом, то пошукайте для неї унікальну виставу, яка відбудеться найближчим часом.

Майстер-клас

Подарунковий сертифікат для проходження майстер-класу – це чудовий та цікавий вибір.

Можливо ваша подруга захоплюється кулінарією, чи хотіла б удосконалити техніку плавання або гри на гітарі – фахівець під час майстер-класу дасть вашій подрузі найкращі поради для самовдосконалення, що може бути краще?