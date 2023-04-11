Страстная неделя, или Страстная седмица — последняя неделя перед Пасхой. Самый строгий период во время Великого поста.

Когда Страстная неделя 2023

Страстная неделя не имеет отведенных чисел и зависит исключительно от даты Пасхи.

Так, как в этом году Воскресение Господне приходится на 16 апреля, Страстная неделя начинается с 10 апреля (понедельник) и длится до 15 (суббота).

Страстная неделя 2023: что нельзя делать

В период Страстной недели существует ряд христианских и народных запретов:

нельзя нарушать пост;

нельзя ссориться, сквернословить, злиться;

нельзя устраивать громкие празднования;

нельзя проводить крещение или венчание;

нельзя развлекаться;

нельзя отказывать в помощи;

в пятницу, в конце недели, нельзя шить, стирать и рубить топором.

Что нельзя есть в Страстную неделю 2023 года

В Страстную неделю усиливается Великий пост. Тогда верующим нельзя употреблять:

рыбные и мясные блюда;

молочные продукты: молоко, яйца, сливочное масло и тому подобное;

крепкие алкогольные напитки.

Зато можно есть:

В понедельник, вторник, среду и субботу — сухоядение: сырые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб и тому подобное. Великий четверг — разрешается употреблять вино, однако в небольшом количестве, мед, орехи, фрукты и овощи, можно есть приготовленные блюда, но без масла. В Страстную пятницу взрослые стараются есть только хлеб и воду, однако также разрешены фрукты, овощи и так далее.

Важно: правила поста не распространяются на детей, беременных, пожилых людей, а также тяжелобольных.