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Что нельзя делать в Страстную неделю 2023

11 апреля 2023, 16:47
Асоян Карина Редактор сайта Факты ICTV
що не можна робити на Страсний тиждень 2023
Источник: Unsplash

Страстная неделя, или Страстная седмица — последняя неделя перед Пасхой. Самый строгий период во время Великого поста.

Когда Страстная неделя 2023

Страстная неделя не имеет отведенных чисел и зависит исключительно от даты Пасхи.

Так, как в этом году Воскресение Господне приходится на 16 апреля, Страстная неделя начинается с 10 апреля (понедельник) и длится до 15 (суббота).

Страстная неделя 2023: что нельзя делать

В период Страстной недели существует ряд христианских и народных запретов:

  • нельзя нарушать пост;
  • нельзя ссориться, сквернословить, злиться;
  • нельзя устраивать громкие празднования;
  • нельзя проводить крещение или венчание;
  • нельзя развлекаться;
  • нельзя отказывать в помощи;
  • в пятницу, в конце недели, нельзя шить, стирать и рубить топором.

Что нельзя есть в Страстную неделю 2023 года

В Страстную неделю усиливается Великий пост. Тогда верующим нельзя употреблять:

  • рыбные и мясные блюда;
  • молочные продукты: молоко, яйца, сливочное масло и тому подобное;
  • крепкие алкогольные напитки.

Зато можно есть:

  1. В понедельник, вторник, среду и субботу — сухоядение: сырые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб и тому подобное.
  2. Великий четверг — разрешается употреблять вино, однако в небольшом количестве, мед, орехи, фрукты и овощи, можно есть приготовленные блюда, но без масла.
  3. В Страстную пятницу взрослые стараются есть только хлеб и воду, однако также разрешены фрукты, овощи и так далее.

Важно: правила поста не распространяются на детей, беременных, пожилых людей, а также тяжелобольных.

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Пасха Великий піст Праздник Традиції
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