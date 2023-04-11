Страстная неделя, или Страстная седмица — последняя неделя перед Пасхой. Самый строгий период во время Великого поста.
Когда Страстная неделя 2023
Страстная неделя не имеет отведенных чисел и зависит исключительно от даты Пасхи.
Так, как в этом году Воскресение Господне приходится на 16 апреля, Страстная неделя начинается с 10 апреля (понедельник) и длится до 15 (суббота).
Страстная неделя 2023: что нельзя делать
В период Страстной недели существует ряд христианских и народных запретов:
- нельзя нарушать пост;
- нельзя ссориться, сквернословить, злиться;
- нельзя устраивать громкие празднования;
- нельзя проводить крещение или венчание;
- нельзя развлекаться;
- нельзя отказывать в помощи;
- в пятницу, в конце недели, нельзя шить, стирать и рубить топором.
Что нельзя есть в Страстную неделю 2023 года
В Страстную неделю усиливается Великий пост. Тогда верующим нельзя употреблять:
- рыбные и мясные блюда;
- молочные продукты: молоко, яйца, сливочное масло и тому подобное;
- крепкие алкогольные напитки.
Зато можно есть:
- В понедельник, вторник, среду и субботу — сухоядение: сырые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб и тому подобное.
- Великий четверг — разрешается употреблять вино, однако в небольшом количестве, мед, орехи, фрукты и овощи, можно есть приготовленные блюда, но без масла.
- В Страстную пятницу взрослые стараются есть только хлеб и воду, однако также разрешены фрукты, овощи и так далее.
Важно: правила поста не распространяются на детей, беременных, пожилых людей, а также тяжелобольных.
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