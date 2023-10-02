Китайский Новый год, также известный как Праздник Весны или Чунь Цзе — один из самых важных праздников в китайском календаре. Восточная культура интересует людей во всем мире, поэтому животное, являющееся символом года, всегда привлекает много внимания. Поэтому давайте узнаем, когда именно надо встречать Китайский Новый год 2024 и какие традиции сопровождают этот праздник.

Когда празднуем Китайский Новый год 2024

Восточный Новый год от западного отличается отсутствием привязки празднования к точной дате, например 1 января. В Китае действует собственный календарь и все праздники отмечаются по нему. По традиции начало нового года на Востоке приходится на второй месяц после зимнего солнцестояния. В 2024 году Китайский Новый год наступит 10 февраля.

Символ 2024 года

Опекать 2024 год будет Зеленый Деревянный Дракон. Считается, что животное-покровитель приносит в жизнь гармонию, энергию, счастье, благосостояние и удачу. Китайская астрология называет Дракона символом власти, силы и преобразований. Люди, рожденные в этот год, обладают лидерскими качествами. Они амбициозны, уверены в себе, талантливы, решительны, хотя могут быть и непредсказуемыми.

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Традиции Китайского Нового года

Накануне праздника принято проводить большую уборку, чтобы встретить Новый год без лишнего хлама. Также к этому дню торопятся вернуть долги, чтобы не тянуть их в новую жизнь.

На празднование наряжаются в новую одежду, в которой учитывается цвет и материал тотемного животного. Ранее Факты.Life писали, какой оттенок предпочтет Зеленый Деревянный Дракон.

Традиционно дом украшают фигурками дракона, которые должны создать приятную атмосферу и привлечь положительную энергию.

В ночь на Новый год вся семья собирается за пышным праздничным столом. На севере Китая предпочтение отдают пельменям, ведь они по форме похожи на кусочки золота или серебра и символизируют богатство. Первые пять дней нового года отводятся для приема гостей и встреч.

Кому Год Дракона предвещает удачу

По китайскому гороскопу, следующий год будет особенно благосклонным для рожденных в год Крысы, Обезьяны и Петуха. Для хозяев года — тех, кто родился под знаком Дракона, — 2024-й тоже будет удачным, ведь усилит врожденную смелость, независимость и уверенность.