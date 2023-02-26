26 февраля верующие отмечают Прощеное воскресенье. Ежегодно оно приходится на разные числа, поскольку зависит от даты начала поста и даты Воскресения Христова – Пасхи.

Прощеное воскресенье также является последним днем масленичной недели перед началом Великого поста. В эту дату принято ходить в церковь, после — в гости друг другу и самое главное — просить прощения за все обиды, которые могли накопиться за год.

Если у вас нет возможности извиниться перед близкими и друзьями с глазу на глаз, то сделать это можно с помощью, например — картинки. Главное — искренне. По этому случаю Факты ICTV подготовили открытки с Прощеным воскресеньем 2023, чтобы вы смогли отправить их всем, кому посчитаете нужным.

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Отметим, наши предки считали, что прощение в этот день нужно просить не только у родных и близких, но и у бедных, богатых, здоровых, молодых, старых.

Детальнее о традициях Прощеного воскресенья — читайте на Фактах ICTV.