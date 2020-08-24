День Независимости Украины в 2020 году празднуют 24 августа. Этот праздник национального значения, поэтому вы можете поздравить всех родных и близких с такой важной датой в жизни государства.

24 августа украинской Независимости исполняется 29 лет. По случаю этого праздника мы подготовили для вас лучшие поздравления с Днем Независимости, чтобы вы смогли послать друзьям теплые слова приветствия.

***

В независимости день

Счастья вам желаю.

Процветания, богатства

Я стране желаю.

Чтобы в милой Украине

Мирно, хорошо жилось.

Чтобы всегда нам всем хотелось,

Получалось и моглось.

Чтоб свободны были мы,

Как страна родная.

Независимости в сердце

Нынче вам желаю.

***

Оставь дела ты и заботы

Для огорчений нет причины,

Чтим Независимость сегодня

Страны великой – Украины.

Пусть в этот день народ ликует

И повсеместно веселится.

Закон сегодня торжествует.

Кругом улыбчивые лица.

Пускай все беды и печали

Тебя обходят стороною.

Тебе желаю процветания,

Гордись своей страной большою.

***

Желаю счастья, искренности,

В день Украины независимости,

Любить страну, всем пожелаю,

Другой такой, больше не знаю.

Пусть солнце светит ярко всем,

Не будет мир тронут никем,

Пусть радость будет, будет смех,

Пусть ждет страну, большой успех.



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Крепни Украина, процветай,

Пусть счастливым будет твой народ,

Независимая ты, не забывай,

Гордой поступью, всегда иди вперед!

Пусть развеет ветер над тобой,

Тучи грозовые, черные, как ночь,

Мир пусть будет, радость и покой,

Беды и печали пусть уходят прочь!

***

Поздравляем Украину,

И желаем в именины:

Независимости больше,

В мирном мире жить подольше!

Власти грамотной и мудрой,

Демократии не скудной,

Чтоб народ не голодал,

Не скулил и не роптал!

Чтоб работы было много,

Чтобы ровные дороги,

Чтобы люди богатели,

В Украине жить хотели!



Программу празднования Дня Независимости 2020 смотрите на Фактах ICTV.