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Николай Чудотворец весенний: приметы и что нельзя делать

22 мая 2024, 12:20
Татьяна Штерева редактор раздела Стиль жизни
Святий Миколай Чудотворець
Источник: Николай Чудотворец 22 мая: что нельзя делать | Life

Православные христиане празднуют День Николая Чудотворца несколько раз в год. Согласно новому церковному календарю, зимой Николая отмечаем 6 декабря (19 декабря по старому стилю), а весной — 9 мая. Многие еще привыкают к новой дате, ведь до этого весенний Николай приходился на 22 мая.

Зимняя дата связана с уходом святителя, а весенняя — с перенесением мощей Чудотворца в город Бари. Нередко весеннего Николая также называют летним. В православии его считают покровителем детей, влюбленных пар, солдат, купцов и торговцев, а также моряков.

Что нельзя делать на Николая 22 мая

  • Заниматься рукоделием: шить, вышивать, вязать.
  • Запрещено стричься на Николая Чудотворца.
  • Вообще в этот день нежелательно брать в руки ножницы.
  • На Николая не стоит отказывать никому, кто попросит о помощи.
  • Нельзя держать долг, иначе не будет финансовой удачи весь год. Лучше раздать долги до праздника.

Что можно делать 22 мая — народные приметы

  • Если на Николая идет дождь, то будет богатый урожай.
  • Лягушки начали квакать — примета того, что будет богатый урожай овса.
  • Гром ночью предвещает хорошую погоду днем.
  • Если ольха зацвела — пора гречку сеять.
  • Тем, кто на Николая нищего накормит, не быть в нужде.
  • В этот день необходимо обязательно помириться со всеми, с кем есть конфликты.
  • Нужно сватать невест, чтобы счастливой была семейная жизнь.

Впереди православных верующих ждет еще много праздников и важных дней. Узнать о них можно в подробном церковном календаре на июнь 2024 года.

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