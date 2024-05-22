Православные христиане празднуют День Николая Чудотворца несколько раз в год. Согласно новому церковному календарю, зимой Николая отмечаем 6 декабря (19 декабря по старому стилю), а весной — 9 мая. Многие еще привыкают к новой дате, ведь до этого весенний Николай приходился на 22 мая.
Зимняя дата связана с уходом святителя, а весенняя — с перенесением мощей Чудотворца в город Бари. Нередко весеннего Николая также называют летним. В православии его считают покровителем детей, влюбленных пар, солдат, купцов и торговцев, а также моряков.
Что нельзя делать на Николая 22 мая
- Заниматься рукоделием: шить, вышивать, вязать.
- Запрещено стричься на Николая Чудотворца.
- Вообще в этот день нежелательно брать в руки ножницы.
- На Николая не стоит отказывать никому, кто попросит о помощи.
- Нельзя держать долг, иначе не будет финансовой удачи весь год. Лучше раздать долги до праздника.
Что можно делать 22 мая — народные приметы
- Если на Николая идет дождь, то будет богатый урожай.
- Лягушки начали квакать — примета того, что будет богатый урожай овса.
- Гром ночью предвещает хорошую погоду днем.
- Если ольха зацвела — пора гречку сеять.
- Тем, кто на Николая нищего накормит, не быть в нужде.
- В этот день необходимо обязательно помириться со всеми, с кем есть конфликты.
- Нужно сватать невест, чтобы счастливой была семейная жизнь.
Впереди православных верующих ждет еще много праздников и важных дней. Узнать о них можно в подробном церковном календаре на июнь 2024 года.
Сейчас смотрят