15 февраля православные отмечают один из 12-ти самых важных праздников в церковном календаре – Сретение Господне.

Именно 15 февраля, через 40 дней после Рождества Христового, Пресвятая Богородица принесла младенца Иисуса в иерусалимский храм, потому Сретение – это встреча с Господом.

Во время церковного богослужения на Сретение Господне 2022 необходимо освящать свечи. Молитвы на Сретение считаются одними из самых сильных.

Сильные молитвы на Сретение

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Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия Солнце Правды – Христос, Бог наш, просвещай сущия во тьме. Веселися и ты, старче праведный, приемый во объятия Свободителя душ наших, дарующаго нам воскресение.

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Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтем Пречистую Матерь Твою, Еюже по закону ныне принеслся еси в храм Господень.

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Утробу Девичу освятивый Рождеством Твоим и руце Симеоне благословивый, якоже подобаше, предварив, и ныне спаслеси нас, Христе Боже, но умири во бранех жительство и укрепи люди, ихже возлюбил еси, Едине Человеколюбче.

Утробу Девичью освятивший Рождением Твоим, и руки Симеона благословивший, заранее, как надлежало, и ныне Ты спас нас, Христе Боже. Но огради миром среди войн народ Твой и укрепи тех, кого Ты возлюбил, Единый Человеколюбец.

По поверьям, 15 февраля, когда православные отмечают Сретение Господне, зима встречается с весной. Наши предки по погоде в этот день определяли, каким будет урожай, когда придет весна, каким будет весь год. Подробнее о народных приметах на Сретение Господне 2022 — читайте в материале Фактов ICTV.