День Киева — важный для всех украинцев праздник. Традиционно, его отмечают в последнее воскресенье мая, и в 2023 году это 28 мая.

Праздник стоит отметить в кругу друзей — столице Украины уже больше 1500 лет. В мирное время в городе традиционно устраивали различные мероприятия на радость местным жителям и гостям.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем Киева в открытках, чтобы поздравить своих близких с праздником.

Примечательно, что впервые День Киева начали отмечать в 1983 году — именно тогда и отметили 1500-летие столицы.

Май уже позади — вместе с летом приходит и июнь. Первый месяц самой жаркой поры будет насыщенным на праздники, и не только церковные. К примеру, на 4 июня приходится Троица, а на 12 число верующие начинают поститься на фоне начала Петрового поста.

Не лишним будет и узнать и сколько украинцы будут отдыхать в июне 2023. К сожалению, в условиях войны дополнительных выходных не будет — они были запланированы на Троицу и День Конституции Украины.