В Украине посещение кладбища на Пасху стало давней традицией. В этот день семьи после утреннего богослужения в церкви и освящения продуктов приходят на могилы своих близких, чтобы помолиться, поставить на их могилы пасхальные яйца и маленькие куличи.

Перед этим обязательно делают уборку на кладбище. Когда убирать на кладбище перед Пасхой – читайте в материале.

Когда убирать на кладбище перед Пасхой и можно ли вообще появляться на кладбище в эти дни

Священник Григорий Трухан отмечает, что церковь не одобряет посещения кладбища на Пасху. Это объясняется тем, что Воскресение Христово – радостный праздник, направленный на освобождение от печали и скорби. Оно символизирует победу над смертью. Ходить на кладбище нельзя не только в день Воскресения Господня, но и всю следующую неделю, ведь он считается праздничным. Однако убирать на кладбище после зимы не только можно, но и нужно.

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Когда убирать на кладбище 2023

Всю Страстную неделю и неделю после Пасхи посещать кладбище не рекомендуют. Лучшая дата для уборки кладбища в 2023 году – 18 марта.

Ведь тогда отмечают Родительскую субботу. В этот поминальный день вспоминают умерших родственников и близких людей.

Крайний день перед Пасхой, когда можно убирать на кладбище – суббота в канун Вербного воскресенья. Важно понимать, что часто люди занимаются уборкой кладбища ранним утром в субботу, перед Пасхой. Однако это – один из важнейших дней поста, последнее время, когда нужно соблюдать правила питания и религиозные догматы.

Когда приходить на кладбище 2023

Из-за того, что церковь не поддерживает походы на кладбище в Пасхальные даты, чтобы поделиться радостью этого события с усопшими, принято приходить на их могилы в Радоницу. Она отмечается на девятый день после главного праздника. У православных христиан Пасху празднуют 16 апреля, а значит, Радоница будет 25 апреля.