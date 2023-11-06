В декабре 2023 года верующих ждет несколько больших церковных праздников, и один из них — Рождество. Его Украина отныне отмечает вместе со всем христианским миром 25 декабря. Это связано с переходом ПЦУ на новый календарь, он начал действовать с 1 сентября этого года.
Чтобы не пропустить важные даты, Факты ICTV подготовили церковный календарь на декабрь. В списке учтены все изменения, в частности на последний месяц года перешли два больших праздника с января.
Церковные праздники в декабре 2023 года:
- 1 декабря — святого пророка Наума;
- 4 декабря — великомученицы Варвары;
- 6 декабря — святого Николая (вместо 19 декабря);
- 9 декабря — Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы;
- 11 декабря — преподобного Даниила Столпника;
- 12 декабря — святого Спиридона;
- 18 декабря — святого мученика Севастиана и жены его;
- 19 декабря — святого мученика Бонифатия;
- 20 декабря — предпразднество Рождества Христова;
- 21 декабря — святой мученицы Юлианы;
- 22 декабря — великомученицы Анастасии;
- 24 декабря — Сочельник;
- 25 декабря — Рождество Христово (вместо 7 января);
- 26 декабря — Собор Пресвятой Богородицы (вместо 8 января);
- 28 декабря — святых 20 тыс. мучеников, сожженных в Никомидии;
- 31 декабря — Щедрый вечер, день святой Маланки (вместо 13 января).
Сколько дней осталось до Дня святого Николая
Именно с этого праздника начинается цикл новогодних приятностей. Дети особенно ждут этот день, ведь, по традиции, святой Николай кладет под подушку подарок. Впрочем, только послушным малышам, а тем, кто был невежливым, чудотворец приносит розочки.
Подсчитать, сколько дней осталось до праздника, поможет таймер. Сохраните себе страницу в закладках на компьютере. Так вы точно не пропустите время, когда начнут твориться чудеса.