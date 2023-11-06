Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Свята в Україні

Церковный календарь на декабрь 2023: когда Николая и Маланки

6 ноября 2023, 12:35
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Щедрівники, Щедрий вечір, Різдво
Источник: Depositphotos

В декабре 2023 года верующих ждет несколько больших церковных праздников, и один из них — Рождество. Его Украина отныне отмечает вместе со всем христианским миром 25 декабря. Это связано с переходом ПЦУ на новый календарь, он начал действовать с 1 сентября этого года.

Чтобы не пропустить важные даты, Факты ICTV подготовили церковный календарь на декабрь. В списке учтены все изменения, в частности на последний месяц года перешли два больших праздника с января.

Церковные праздники в декабре 2023 года:

  • 1 декабря — святого пророка Наума;
  • 4 декабря — великомученицы Варвары;
  • 6 декабря — святого Николая (вместо 19 декабря);
  • 9 декабря — Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы;
  • 11 декабря — преподобного Даниила Столпника;
  • 12 декабря — святого Спиридона;
  • 18 декабря — святого мученика Севастиана и жены его;
  • 19 декабря — святого мученика Бонифатия;
  • 20 декабря — предпразднество Рождества Христова;
  • 21 декабря — святой мученицы Юлианы;
  • 22 декабря — великомученицы Анастасии;
  • 24 декабря — Сочельник;
  • 25 декабря — Рождество Христово (вместо 7 января);
  • 26 декабря — Собор Пресвятой Богородицы (вместо 8 января);
  • 28 декабря — святых 20 тыс. мучеников, сожженных в Никомидии;
  • 31 декабря — Щедрый вечер, день святой Маланки (вместо 13 января).

Сколько дней осталось до Дня святого Николая

Именно с этого праздника начинается цикл новогодних приятностей. Дети особенно ждут этот день, ведь, по традиции, святой Николай кладет под подушку подарок. Впрочем, только послушным малышам, а тем, кто был невежливым, чудотворец приносит розочки.

Сейчас смотрят

Подсчитать, сколько дней осталось до праздника, поможет таймер. Сохраните себе страницу в закладках на компьютере. Так вы точно не пропустите время, когда начнут твориться чудеса.

Читайте также:
щедрівки, колядки, старий Новий рікДобрий вечір тобі, пане-господарю: какого числа колядуют в 2023 году

Теги
День Святого Николая Календарь Різдво Церковні свята
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь