В декабре 2023 года верующих ждет несколько больших церковных праздников, и один из них — Рождество. Его Украина отныне отмечает вместе со всем христианским миром 25 декабря. Это связано с переходом ПЦУ на новый календарь, он начал действовать с 1 сентября этого года.

Чтобы не пропустить важные даты, Факты ICTV подготовили церковный календарь на декабрь. В списке учтены все изменения, в частности на последний месяц года перешли два больших праздника с января.

Церковные праздники в декабре 2023 года:

1 декабря — святого пророка Наума;

4 декабря — великомученицы Варвары;

6 декабря — святого Николая (вместо 19 декабря);

9 декабря — Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы;

11 декабря — преподобного Даниила Столпника;

12 декабря — святого Спиридона;

18 декабря — святого мученика Севастиана и жены его;

19 декабря — святого мученика Бонифатия;

20 декабря — предпразднество Рождества Христова;

21 декабря — святой мученицы Юлианы;

22 декабря — великомученицы Анастасии;

24 декабря — Сочельник;

25 декабря — Рождество Христово (вместо 7 января);

26 декабря — Собор Пресвятой Богородицы (вместо 8 января);

28 декабря — святых 20 тыс. мучеников, сожженных в Никомидии;

31 декабря — Щедрый вечер, день святой Маланки (вместо 13 января).

Сколько дней осталось до Дня святого Николая

Именно с этого праздника начинается цикл новогодних приятностей. Дети особенно ждут этот день, ведь, по традиции, святой Николай кладет под подушку подарок. Впрочем, только послушным малышам, а тем, кто был невежливым, чудотворец приносит розочки.

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Подсчитать, сколько дней осталось до праздника, поможет таймер. Сохраните себе страницу в закладках на компьютере. Так вы точно не пропустите время, когда начнут твориться чудеса.